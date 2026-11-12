Egipatski muftija upozorava na informacioni haos/ Neophodno je ponovno čitanje islamskih vrijednosti na savremenom jeziku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Nazir Muhammad Iyad, Veliki muftija Republike Egipat, u izjavi objavljenoj na službenoj stranici egipatskog Dar al-Ifte, naglasio je: Ponovno čitanje principa i vrijednosti koje je islamsko pravo uspostavilo u savremenom jeziku i njihovo povezivanje s pitanjima digitalnih medija, društvenih mreža i vještačke inteligencije važan je korak ka jačanju društvene svijesti i suočavanju s informacionim haosom kojem svijet danas svjedoči.

Veliki muftija Egipata objasnio je: Formulisanje ovih vrijednosti u savremenim obrazovnim, trenažnim i medijskim programima pretvara ih u jedan od najmoćnijih intelektualnih i moralnih alata sposobnih za suočavanje s glasinama, obmanjivanjem i manipulisanjem umovima i emocijama.

Nazir Ayyad je istakao: Primjena islamskih principa u rješavanju izazova digitalnog doba doprinosi tome da ljudi budu svjesniji i sposobniji za kritičko razmišljanje i odgovornost kada se bave vijestima i informacijama, na način koji jača provjeru sadržaja koji cirkuliše i sprječava potragu za obmanjujućim informacijama.

Veliki muftija Egipta naglasio je važnost uspostavljanja društvenog okruženja zasnovanog na povjerenju, istinitosti i epistemičkom redu, umjesto širenja sumnje, obmanjivanja i manipulisanja informacijama, te rekao: Predstavljanje islamskih vrijednosti na savremeni način pruža osnovu za jačanje svijesti i zaštitu društva od opasnosti glasina.