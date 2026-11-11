Govoreći u utorak na predstavljanju novog „raketnog grada“, brigadni general Majid Mousavi izjavio je da su kapaciteti, naslijeđeni od istaknutih komandanata Zrakoplovno-svemirskih snaga IRGC-a, postali snažan i pouzdan odbrambeni resurs za zaštitu iranskog naroda i provođenje direktiva vođe Islamske revolucije, ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija – vrhovnog komandanta Oružanih snaga Irana.

Naglasio je da je Iran sada adekvatno spreman suočiti se s bilo kakvom prijetnjom, kako unutar regije, tako i izvan nje.

General Mousavi je također pohvalio iranski narod zbog njihovog izvanrednog prisustva na javnim trgovima i ulicama tokom više od devet mjeseci, rekavši da će njihova podrška ojačati odlučnost i istrajnost zemlje u borbi protiv neprijatelja, te ih odvratiti od bilo kakve pogrešne procjene.

„Ako bude potrebno, stavit ćemo sve njihove (neprijateljske) kapacitete u regiji i izvan nje pod vatru, ne ostavljajući neprijatelju ništa osim poraza i potpunog sloma“, izjavio je on.

Komandant je dodao da će borci IRGC-a stajati uz Islamsku Republiku na svim frontovima, baš kao što su to činili tokom prethodna dva agresorska rata koja su nametnuli SAD i cionistički režim.

General Mousavi je ove izjave dao na ceremoniji tokom koje su Zrakoplovno-svemirske snage IRGC-a predstavile novi „raketni grad“. U tom podzemnom postrojenju prikazane su različite balističke i krstareće rakete, zajedno s njihovim lansirnim sistemima.