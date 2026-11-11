U saopštenju objavljenom u srijedu, iransko ministarstvo vanjskih poslova navodi da je argentinska vlada poduzela neprijateljsku akciju protiv Irana označivši IRGC, koja je jedna od službenih oružanih snaga Islamske Republike, terorističkom organizacijom, kršeći temeljna načela međunarodnog prava.

U saopštenju se navodi da je odluka Irana zasnovana na principu reciprociteta i zakonu iz 2019. pod nazivom "Protumjera kao odgovor na proglašenje Korpusa čuvara Islamske revolucije terorističkom organizacijom od strane Sjedinjenih Država".

Zakon predviđa da sve zemlje koje se na bilo koji način pridržavaju ili podrže odluku SAD-a da IRGC proglasi terorističkom organizacijom podliježu recipročnim mjerama.

Shodno tome, Iran smatra da argentinska mornarica i ratno zrakoplovstvo podliježu odredbama zakona i ovim označava obje vojne grane kao terorističke organizacije, dodaje se u saopćenju.

Ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da će argentinska vlada snositi odgovornost za sve posljedice koje proizilaze iz te mjere.