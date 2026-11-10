U poruci upućenoj učesnicima 5. međunarodne konferencije Globalne koalicije protiv naučnog aparthejda, objavljenoj u utorak, Pezeshkian je opisao naučnu pravdu kao temeljni stub održivog razvoja, trajnog mira i ljudske sigurnosti.

Upozorio je da diskriminatorna ograničenja naučnih resursa, istraživačke infrastrukture i naprednih tehnologija produbljuju nejednakosti među nacijama i podrivaju međunarodnu saradnju.

Predsjednik je također osudio sankcije, prijetnje i atentate usmjerene protiv naučnika, istraživača i akademskih institucija, ističući da ubistva iranskih naučnika tokom nedavnih ratova, koje su nametnuli SAD i Izrael, služe kao podsjetnik na potrebu zaštite života i sigurnosti istraživača širom svijeta. Naglasio je da su naučnici, bez obzira na nacionalnost ili vjeru, vrijednost koja pripada cijelom čovječanstvu.

Pezeshkian je ponovio posvećenost Irana međunarodnoj naučnoj saradnji i pravičnoj razmjeni znanja i tehnoloških dostignuća, poručivši da vanjska ograničenja ne mogu poljuljati odlučnost jedne nacije da teži naučnom napretku.

Također je izrazio nadu da će konferencija, koju organizuje Forum za mir islamskog svijeta uz učešće iranskih univerziteta i naučnih institucija, doprinijeti razvoju praktičnih rješenja i jačanju međunarodnih naučnih saveza u cilju promovisanja naučne pravde.