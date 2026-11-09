Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitsko vijeće Australije pozvalo je vladu Canberre na hitan odgovor na masovno suđenje šiitskim učenjacima u Bahreinu; suđenje koje je uveliko obilježeno mučenjem i prisilnim priznanjima.

U saopštenju se navodi:

Australijsko šiitsko vijeće izražava duboku zabrinutost zbog masovnog suđenja šiitskim građanima i vjerskim učenjacima u Bahreinu, u kojem je učestvovalo 69 osoba, uključujući 60 šiitskih vjerskih učenjaka.

Suđenje je obilježeno ozbiljnim optužbama za mučenje, prisilna priznanja, proizvoljno pritvaranje i teška kršenja temeljnih prava na pravično suđenje.

Ovi događaji duboko zabrinjavaju australijsku šiitsku zajednicu, uključujući i australijske građane bahreinskog porijekla. Ciljanje pojedinaca isključivo zbog njihovih vjerskih učenja i praksi izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog suzbijanja vjerske slobode i uskraćivanja mogućnosti šiitskom stanovništvu Bahreina da slobodno praktikuje svoja vjerska uvjerenja bez straha od terorizma ili progona.

Pozivamo australijsku vladu i međunarodnu zajednicu da odmah preduzmu mjere tako što će ove zabrinutosti iznijeti bahreinskim vlastima, zahtijevajući nezavisnu istragu o navodima o mučenju, osiguravajući pravična suđenja i oslobađanje onih koji su proizvoljno pritvoreni. Šutnja pred tako ozbiljnim optužbama suprotna je obavezama Australije prema međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima.

Vrijedi napomenuti da su bahreinski mediji u nedjelju izvijestili da je saslušanje o izricanju presude u slučaju šiitskih vjerskih lica u Bahreinu završeno bez presude, te da je sud odlučio odgoditi objavu presude do 22. novembra.