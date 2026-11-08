Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok je pažnja svijeta usmjerena na promjenjive političke karte Bliskog istoka, zakulisne sigurnosne i obavještajne istrage otkrivaju novo i opasno poglavlje u sistematskom haosu, gdje su se interesi grupe poznate kao "Hayat Tahrir al-Sham" koju predvodi Abu Muhammad al-Julani ukrstili s transnacionalnim regionalnim planovima, što ukazuje na nedavne pokrete na terenu koji pokazuju više od samo lokalnih manevara na sjeveru Sirije.

Irački medij Al-Ma'aluma, u intervjuu s nekoliko informiranih izvora, otkrio je opasan projekt u budućnosti regije; otkriće široko rasprostranjenog subverzivnog plana koji potiče iz baza u Idlibu i proširuje svoj opseg kako bi udario u srž stabilnosti i sigurnosti susjednih zemalja, prvenstveno Jordana i Iraka, kroz strategiju usmjerenu na širenje terora i stvaranje novih erozivnih frontova.

Šokantni sigurnosni podaci i istrage koje su proveli nadležni organi ukazuju na uočavanje sumnjivih i organiziranih transfera oko 1.300 naoružanih pojedinaca iz ekstremističkih grupa prema granicama, što se poklopilo s neutralizacijom zavjere koju je predvodio cionistički režim putem svoje obavještajne službe na jugu Sirije, posebno u provinciji Daraa.

Ova koordinacija obavještajnih službi na visokom nivou nije usmjerena samo na destabilizaciju nacionalne sigurnosti regije, već i na nametanje stvarnosti široko rasprostranjenog haosa koji služi ekspanzionističkim programima i vanjskim pritiscima, a to stavlja sigurnost Omana, Bagdada i Damaska ​​u najopasniji sigurnosni test te vrste kako bi se spriječio projekt odmazde i haosa.

U tom smislu, sirijski sigurnosni izvor izvijestio je da su identificirani sumnjivi transferi terorističkih grupa sa sirijske teritorije u susjedne zemlje, prvenstveno Irak, Libanon i Jordan. Izvor je naglasio da su ovi pokreti izvršeni pod direktnim nadzorom i koordinacijom američke i turske strane s ciljem destabilizacije regije.

Izvor je za novinsku agenciju Al-Ma’ulouma rekao: „Zabilježeno je premještanje više od 1.300 terorističkih elemenata. Prethodno su se u grupama kretali prema granicama i prijelazima uz Irak, Libanon i Jordan.“ Izvor je dodao: „Ovi sumnjivi pokreti dio su subverzivnog plana recikliranja terorizma i njegovog korištenja kao alata za sigurnosni pritisak i ucjenu susjednih zemalja.“