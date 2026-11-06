Iranski šef sigurnosti sastao se s Putinom u Moskvi i prenio poruku Vođe Islamske revolucije

General-major Mohsen Rezaei

Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana (SNSC), general-major Mohsen Rezaei, prenio je poruku Vođe Islamske revolucije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom sastanka u Kremlju, gdje su dvije strane razgovarale o bilateralnim strateškim odnosima, regionalnom i međunarodnom razvoju događaja i izgledima za proširenje saradnje.

Govoreći nakon sastanka u Moskvi u četvrtak, Rezaei je rekao da su razgovori obuhvatili regionalne sigurnosne aranžmane nakon američko-izraelskog rata protiv Irana, podršku Moskve okončanju agresije i planove za proširenje saradnje u oblasti energetike i tranzita, uključujući izgradnju plinovoda iz Rusije u Iran.

Rezaei je rekao da je vođa Islamske revolucije, ajatolah Seyyed Mojtaba Hamnei, želio da se poruka Putinu prenese što je prije moguće. Dodao je da je ruski predsjednik kao odgovor prenio svoje "tople i iskrene pozdrave" vođi.

Prema Rezaeiju, na sastanku je također bilo riječi o širokom dnevnom redu odnosa između Teherana i Moskve, a iranski zvaničnik je naglasio potrebu za produbljivanjem strateških veza i ubrzanjem provedbe važnih sporazuma između dvije zemlje.

Naglasio je da strateška saradnja između Irana i Rusije igra značajnu ulogu u promociji regionalne stabilnosti i suprotstavljanju unilateralizmu u međunarodnim poslovima.

Značajan dio sastanka bio je posvećen ispitivanju najnovijih događaja u zapadnoj Aziji i Perzijskom zaljevu.

Rezaei je također iznio stav Irana o nedavnim američkim akcijama i prijetnjama protiv zemlje, rekavši da odgovori zapadnih strana na zahtjeve Teherana nisu bili zadovoljavajući.

Naglasio je da je Iran jasno iznio svoje stavove i da suprotstavljene strane moraju eksplicitno poštovati uslove koje je postavio Teheran.

Putin je, sa svoje strane, pozdravio poruku Vođe Islamske revolucije i naglasio konstruktivnu i ključnu ulogu Irana u regiji.

Pozivajući se na zajedničke stavove Teherana i Moskve o brojnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, ruski predsjednik potvrdio je odlučnost Moskve da proširi odnose s Iranom i pozvao na nastavak konsultacija između sigurnosnih i političkih zvaničnika dvije zemlje.

Rezaei je također rekao da su se razgovori s Putinom fokusirali na glavne regionalne događaje, posebno na buduću sigurnosnu arhitekturu zapadne Azije nakon rata.

„S gospodinom Putinom razgovarano je o važnim pitanjima koja se tiču ​​regije, uključujući značajne razgovore o poslijeratnom periodu i regionalnim sigurnosnim aranžmanima“, rekao je.

Dalje je izvijestio da je Putin osudio bombardiranje iranskih nuklearnih postrojenja i opisao rat protiv zemlje kao nepravedan.

Prema Rezaeiju, ruski predsjednik obećao je pružiti svaku pomoć koju može kako bi se agresija okončala.

„Gospodin Putin je rekao da će pružiti svaku pomoć kako bi se okončao rat“, rekao je Rezaei.

Sastanak se održava usred intenziviranog diplomatskog i strateškog angažmana između Teherana i Moskve, dok Iran nastoji riješiti posljedice rata i uspostaviti aranžmane za regionalnu sigurnost i poslijeratnu obnovu.

Dvije zemlje su više puta naglasile svoju posvećenost proširenju strateške saradnje u političkom, sigurnosnom, ekonomskom i energetskom sektoru.

Uz sigurnosne razgovore, energetska saradnja je bila istaknuta na sastanku, a Rezaei je objavio da su dvije strane razgovarale i postigle dogovor o planovima za izgradnju plinovoda koji povezuju Rusiju i Iran.

Rekao je da bi predložena infrastruktura služila dvjema svrhama: pomoći Iranu da se nosi s domaćom nestašicom plina, a istovremeno mu omogućiti da prima ruski plin i prodaje ga susjednim zemljama, potencijalno jačajući svoju poziciju regionalnog centra za distribuciju plina.

„Postignut je dogovor o izgradnji plinovoda iz Rusije u Iran kako bi Iran mogao prevladati nestašicu plina i prodavati ruski plin susjednim zemljama“, rekao je Rezaei.

Predloženi aranžman proširio bi energetsku saradnju izvan direktnih bilateralnih isporuka, stvarajući prilike za Iran da služi kao tranzitna i distributivna ruta za ruski plin regionalnim tržištima.

Prema novinaru iranske televizije (IRIB), sastanak u Kremlju trajao je više od tri sata, a obuhvatio je i Međunarodni transportni koridor sjever-jug (INSTC), kao i diskusije o razvoju Irana u regionalno plinsko čvorište.

Koridor sjever-jug, multimodalna transportna mreža osmišljena da poveže Rusiju i druge dijelove sjeverne Euroazije s Iranom i tržištima dalje na jugu, predstavlja važnu komponentu širih napora Teherana i Moskve za proširenje trgovinske i transportne povezanosti.

Njegov razvoj bi mogao objema zemljama pružiti dodatne rute za regionalnu trgovinu i smanjiti ovisnost o tradicionalnim tranzitnim rutama.

Razgovori o plinskoj infrastrukturi i transportnom koridoru stoga ukazuju na širi napor povezivanja energetske saradnje s regionalnim trgovinskim i tranzitnim mrežama.

Sastanak u Kremlju okupio je visoke sigurnosne, diplomatske i vojne zvaničnike iz obje zemlje.

Rezaeija, koji je ujedno i predstavnik Vođe, pratili su zamjenik sekretara SNSC-a Ali Bagheri Kani i iranski ambasador u Rusiji Kazem Jalali.

Putinu su se pridružili pomoćnik ruskog predsjednika, Jurij Ušakov i Igor Kostjukov, šef Glavne obavještajne uprave (GRU) ruskog Ministarstva odbrane.

Sastanak je uslijedio nakon telefonskog razgovora između Rezaeija i Putina u ponedjeljak, tokom kojeg su dvojica zvaničnika razgovarala o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, posebno o situaciji u zapadnoj Aziji, te naglasila potrebu za nastavkom strateške saradnje između Teherana i Moskve.

Tokom tog razgovora, Rezaei je također izrazio zahvalnost za stavove ruskog predsjednika i drugih ruskih zvaničnika u vezi s vođom šehidom Islamske revolucije, ajetullahom sejjidom Alijem Hameneijem, i njihove izraze podrške otpornosti iranskog naroda.