Visoki general upozorava na trenutni odgovor Irana bez geografskih ograničenja u slučaju neprijateljstava

U poruci objavljenoj na svom nalogu na platformi X, general-major Ali Abdollahi naveo je da oružane snage koriste sve svoje obavještajne kapacitete za praćenje neprijateljskih kretanja i priprema, uz kontinuirano ažuriranje liste ciljeva.

Naglasio je da, čim se utvrde naznake neprijateljskog djelovanja, iranske oružane snage neće čekati da neprijatelj započne napad kako bi odlučile kada će i kako odgovoriti.

„Naš odgovor bit će trenutan, snažan i bez geografskih ograničenja“, upozorio je visoki vojni zapovjednik.

U zasebnoj poruci upućenoj iranskom narodu – nakon što je vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Modžtaba Hoseini Hamenei, izdao čvrste direktive visokim vojnim zapovjednicima – general-major Abdollahi pohvalio je „mudre, razborite i odlučne“ upute vođe. Opisao ih je kao smjernice za zapovjednike i sve pripadnike oružanih snaga, baš kao što su to bile i njegove dragocjene direktive tokom „Trećeg nametnutog rata“.

Uvjerio je vođu i iranski narod da će oružane snage zemlje čvrsto stajati nasuprot svakoj agresiji, bez obzira na njen obim ili prirodu, te da će braniti zemlju čak i po cijenu vlastitih života.

General-major Abdollahi izjavio je da su moćne iranske oružane snage, postupajući u skladu s direktivama vrhovnog zapovjednika, potpuno spremne braniti zemlju i njen narod, te se suprotstaviti američkim i cionističkim protivnicima snažno i odlučno, bez ikakvih geografskih ograničenja. Dodao je da će koristiti naprednu opremu i moderne tehnologije, te kontinuirano unapređivati ​​svoje sposobnosti. Također je upozorio da bi svaka nova agresija na Iran naišla na novi pristup i odgovor koji bi bio žešći i efikasniji od onog iz vremena „trećeg nametnutog rata”, dodajući da će Iran odrediti kraj rata tako što će onemogućiti sposobnost svojih protivnika da ga vode.

Načelnik Generalštaba je također najavio da su Oružane snage u svoje planove uvrstile novu bazu podataka o neprijateljskim ciljevima i resursima, koja pokriva šire geografsko područje nego ranije, te je obećao da će se na bojnom polju protivnici suočiti s novim iznenađenjima.

Ove izjave uslijedile su nakon što je ajatolah Hoseini Hamenei, tokom sastanka s visokim komandantima Oružanih snaga, naglasio da je inteligentna borbena spremnost za snažan sukob s protivnicima ključna za postizanje maksimalnog odvraćanja. Naložio je vojsci da na svaku prijetnju odgovori odmah, efikasno i bez geografskih ograničenja, te naredio sveobuhvatno ažuriranje baze podataka o ciljevima kako bi svi fizički i nefizički resursi američko-cionističkog neprijatelja dospjeli u domet Oružanih snaga.

Vrhovni vođa je također pozvao na jačanje vojno-obavještajnih kapaciteta, razvoj domaćih odbrambenih tehnologija i doktrina, te osnaživanje operativnih i sigurnosnih sposobnosti Oružanih snaga.