Rat protiv Irana otjerao je strane investitore s berzi Perzijskog zaljeva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), smanjenje strane likvidnosti na berzama zemalja arapskog zaljeva stvorilo je neviđenu kontradikciju na finansijskoj sceni. Dok je cijena nafte skočila iznad 100 dolara po barelu, atraktivnost dionica velikih kompanija i kompanija koje formiraju indekse u regiji je smanjena.

Prema novinama "Al-Arabi Al-Jadeed", nedavni izvještaj Međunarodne agencije za energiju pokazuje da je povećanje troškova najma ogromnih tankera koji prevoze sirovu naftu iz Perzijskog zaljeva u Aziju na više od 1,3 miliona dolara dnevno i troškova transporta nafte po barelu na više od 37 dolara izvršilo ozbiljan pritisak na neto prihod izvoznika nafte u arapskim zemljama koje graniče s Perzijskim zaljevom.

Izvoz nafte iz ovih zemalja suočava se sa složenim logističkim i sigurnosnim uskim grlima. Prepreke koje ne dozvoljavaju da se skok globalnih cijena nafte pretvori u višak prihoda i podrži berze.

U tom kontekstu, izvještaj objavljen u specijaliziranoj bazi podataka o energetici i nafti "RigZone" ukazuje na to da se snabdijevanje naftom u regiji suočilo s neviđenim poremećajima u svojoj historiji. Procjene ukazuju na dnevni deficit od skoro tri miliona barela nafte i smanjenje izvoza nafte od nekoliko miliona barela početkom ovog mjeseca nakon intenziviranja napada u Hormuškom moreuzu. Također se smatra malo vjerojatnim da će se postići dogovor o ponovnom otvaranju prelaza prije prvog kvartala 2027. godine.