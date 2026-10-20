Hegsetovo neočekivano putovanje u Izrael fokusirano na mogući napad na Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), stranica Axios izvijestila je, pozivajući se na svoje izvore, da se Pete Hegset, američki ministar rata, sastao s Benjaminom Netanyahuom, premijerom cionističkog režima, tokom nenajavljenog putovanja na okupirane teritorije.

Prema izvještaju, svrha ovog putovanja bila je razgovor o mogućnosti nastavka vojnih operacija. Axios nije pružio daljnje detalje o sadržaju razgovora.

Medij je također izvijestio da se sastanak održao samo osam dana prije izbora na okupiranim teritorijama, što doprinosi političkom značaju ovih događaja prije izbora.

Prema izvještaju Axiosa, Trump je prethodno s Netanyahuom razgovarao o mogućnosti izvođenja novih vojnih operacija protiv Irana prije američkih i izraelskih izbora.

Pentagon niti ured Benjamina Netanyahua još nisu pružili konkretne detalje sastanka.