Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), list Ma'ariv je u izvještaju u kojem kritikuje sigurnosne izglede Benjamina Netanyahua, premijera okupacionog režima, za naredne godine, napisao: Da je ovaj dokument predstavio kao akademsko istraživanje u jednom od univerzitetskih kurseva, njegov slučaj bi vjerovatno bio upućen disciplinskoj komisiji zbog sumnje na kopiranje vještačke inteligencije.

Novine su dodale: Svi principi predloženi u ovom planu nisu ništa više od općih naziva, i postoje sumnje u Netanyahuovu sposobnost da ih pretvori u stvarnost u izraelskoj sigurnosnoj strukturi.

Ma'ariv je također naglasio: Neuspjeh 7. oktobra dokazao je da Izrael nije imao ni odvraćanje ni potrebno upozorenje; niti je postojala ikakva inicijativa ili kritički pristup.

Novine su nastavile osvrćući se na pitanje jačanja vojnih kapaciteta okupacionog režima i napisale: Režim se trenutno suočava s budžetskim deficitom, a finansijska sredstva dostupna za kupovinu vojne opreme i sistema, uključujući borbene avione, tankere, jurišne helikoptere i transportne helikoptere, su iscrpljena.