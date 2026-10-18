Novo jemensko upozorenje: Nebo Saudijske Arabije je nesigurno / Ne približavajte se naftnim postrojenjima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vojni izvor povezan s jemenskim oružanim snagama objavio je u intervjuu za novinsku agenciju Saba u nedjelju da su te snage upozorile zaposlenike, radnike i građane da se drže podalje od naftnih postrojenja Saudijske Arabije.

Prema vojnom izvoru, nebo Saudijske Arabije je nesigurno osim neba Meke i Medine.

Vojni izvor je također pozvao dioničare Aramca da prodaju svoje dionice prije nego što bude prekasno i spriječe moguće gubitke.

Upozorenje dolazi nakon kontinuiranih napada jemenskih oružanih snaga na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, koji su se intenzivirali posljednjih sedmica.

Ranije je glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Saree izvijestio o napadima raketama i dronovima na aerodrome i objekte kompanije Aramco u Džedi, Rijadu i Najranu kao odgovor na zračne napade na jemenske gradove.