Učenjaci igraju vitalnu ulogu u borbi protiv podjela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Peta međunarodna konferencija o misiji ummeta Muhammeda (s.a.v.s.) održana je u srijedu, pod pokroviteljstvom Skupštine Kadima. Dr. Šeik Ahmed Al-Raysuni, bivši predsjednik Svjetske unije muslimanskih učenjaka, istakao je mjesto jedinstva u životu Časnog Poslanika (s.a.v.s.) i na ovom sastanku izjavio: Poslanik islama (s.a.v.s.) bio je osnivač jedinstva među muslimanima i uspostavio je veze bratstva i solidarnosti između muhadžira i ensarija, evsa i hazredža, kao i Meke i Medine. Stvaranjem snažne jezgre jedinstva među Arapima, utro je put formiranju i koheziji islamskog ummeta.

Al-Raysuni je izjavio da su kalifi nakon Poslanika (s.a.v.s.) i islamski propovjednici također odigrali ulogu u širenju ovog jedinstva, dodajući: U budućnosti, propovijedničke, naučne i džihadističke aktivnosti dovele su do toga da se različite nacije regije ujedine pod zastavom islama i sloganom "Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik."

Osvrćući se na historijske uvjete islamskih zemalja, bivši predsjednik Svjetske unije muslimanskih učenjaka izjavio je: Regije koje se danas nazivaju Bliski istok, Sjeverna Afrika i dijelovi zapadne Azije bile su pod dominacijom imperijalističkih sila i autoritarnih vlada prije širenja islama. Naglasio je da se muslimanska osvajanja ne smiju izjednačavati s kolonijalizmom i okupacijom, te ih je objasnio u kontekstu oslobađanja naroda regije od dominacije tadašnjih sila.

Nastavio je navodeći kolonijalizam, strane intervencije i križarske invazije kao faktore koji su oslabili muslimansko jedinstvo, rekavši: Ove intervencije dovele su do raspada muslimanskih naroda, uspostavljanja političkih granica i raspršivanja islamskih zemalja, te su utjecale na zajedničke veze među muslimanima.

Naglašavajući odgovornost učenjaka u očuvanju jedinstva islamskog ummeta, Al-Raysuni je primijetio: Iako su muslimani izgubili svoje političko jedinstvo i žive u više od 50 odvojenih zemalja i vlada, učenjaci i dalje mogu održavati i jačati osjećaj zajedničke pripadnosti i jedinstvenog identiteta islamskog ummeta; identiteta koji je ukorijenjen u učenjima Časnog Kur'ana.

Dodao je: Islamski učenjaci, propovjednici i mislioci imaju dužnost zauzeti čvrst stav protiv trendova koji nastoje stvoriti vjerske, političke, geografske i nacionalne podjele među muslimanima. Razlike i razgraničenja ne bi smjeli postati alat za slabljenje islamskog bratstva, širenje neprijateljstva i stvaranje unutrašnjih i regionalnih sukoba.

Bivši čelnik Svjetske unije muslimanskih učenjaka također je kritizirao predrasude neznanja i razdornih tendencija te izjavio: "Učenjaci moraju, iskrenim i hrabrim riječima, upozoriti muslimane na predrasude koje stvaraju razlike i razdvojenost te jačati duh jedinstva i solidarnosti među njima."

Na kraju je naglasio: Islamsko jedinstvo mora se smatrati izvan političkih razmatranja i razlika, a muslimani, uprkos razlikama u vladinim strukturama i geografskim granicama, trebaju održavati svoju zajedničku islamsku vezu i identitet u ritualima poput hadža, konferencija i stavova solidarnosti.

Al-Raysuni je primijetio: "Učenjaci i propovjednici mogu igrati efikasnu ulogu u očuvanju muslimanskog jedinstva i suočavanju s faktorima razdora podizanjem svijesti, vođenjem društva i naglašavanjem zajedničkih islamskih vrijednosti."