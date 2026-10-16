Šehadet ajetullaha Hameneija doveo je do većeg jedinstva među islamskim ummetom

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - hudžetul-islam Shabir Hassan Maysami, generalni sekretar Šiitskog vijeća uleme u Pakistanu, na konferenciji "Očuvanje pečata poslanstva" u Multanu, osvrćući se na šehadet velikog ajetullaha Seyyeda Alija Hameneija, rekao je: "Ovaj događaj je utro put širem jedinstvu među islamskim ummetom i natjerao je različite segmente društva da dijele njegovo sjećanje i tugu."

Prema njegovim riječima, nakon ovog incidenta, muslimani su više nego ikad pokazali svoju odlučnost da podrže potlačene."

Na ovoj konferenciji, koju je organiziralo Nacionalno vijeće jedinstva Pakistana, Maysami je naglasio ideološki značaj završetka poslanstva i incidenta s Ghadir Khumom, navodeći: "Pitanje završetka poslanstva je jasno i utvrđeno u pakistanskom društvu, a proglašenje nasljedstva Imam Alija (a.s) u događaju Ghadira pojašnjava položaj Imameta nakon završetka poslanstva."

U drugom dijelu svog govora, generalni sekretar Vijeća nazvao je održavanje nacionalnog jedinstva i solidarnosti zajedničkom odgovornošću svih segmenata društva i izjavio: Nećemo dozvoliti da se atmosfera jedinstva i empatije u Pakistanu naruši niti da bilo koja akcija oslabi ovo jedinstvo.

Osvrćući se na žrtve naroda i predaka Pakistana u formiranju ove zemlje, dodao je: Održavanje sigurnosti, jačanje stabilnosti i očuvanje nacionalnog jedinstva su odgovornosti kojima se sve intelektualne i vjerske struje moraju osjećati posvećenima.

Maysami je također pozvao na jačanje duha bratstva među religijama, izbjegavanje podjela i proširenje međusobne saradnje, naglašavajući da sve škole mišljenja i religije moraju igrati aktivnu i odgovornu ulogu u održavanju stabilnosti, sigurnosti i integriteta Pakistana.