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Araqchi: Historijske veze između dva bratska naroda Irana i Jemena moraju se ojačati

16 oktobar 2026 - 19:30
News ID: 1878789
Araqchi: Historijske veze između dva bratska naroda Irana i Jemena moraju se ojačati

ABNA24: Iranski ministar vanjskih poslova u poruci jemenskom zvaničniku naglasio je važnost historijskih veza između dva bratska naroda Irana i Jemena, kao i potrebu jačanja i razvoja ovih odnosa u skladu sa zajedničkim interesima dvije zemlje.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novinska agencija Saba izvijestila je da je Abdul Wahid Abu Ras, zamjenik ministra vanjskih poslova i iseljenika Jemena, u četvrtak primio poruku od Seyyeda Abbasa Araqchija, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran, o odnosima između dva bratska naroda i trenutnim dešavanjima u regiji.

Prema saopštenju objavljenom na Telegram kanalu iranskog ministra vanjskih poslova, Araqchi je u ovoj poruci naglasio važnost historijskih veza između dvije bratske nacije Irana i Jemena, kao i neophodnost jačanja i razvoja ovih odnosa u skladu sa zajedničkim interesima dvije zemlje.

Također je naglasio da je nepravedna i nezakonita opsada Republike Jemen donijela tešku patnju narodu ove zemlje.

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