Araqchi: Historijske veze između dva bratska naroda Irana i Jemena moraju se ojačati

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novinska agencija Saba izvijestila je da je Abdul Wahid Abu Ras, zamjenik ministra vanjskih poslova i iseljenika Jemena, u četvrtak primio poruku od Seyyeda Abbasa Araqchija, ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran, o odnosima između dva bratska naroda i trenutnim dešavanjima u regiji.

Prema saopštenju objavljenom na Telegram kanalu iranskog ministra vanjskih poslova, Araqchi je u ovoj poruci naglasio važnost historijskih veza između dvije bratske nacije Irana i Jemena, kao i neophodnost jačanja i razvoja ovih odnosa u skladu sa zajedničkim interesima dvije zemlje.

Također je naglasio da je nepravedna i nezakonita opsada Republike Jemen donijela tešku patnju narodu ove zemlje.