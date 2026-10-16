Trump traži oduzimanje državljanstva Ilhan Omar; zaplijenjeni telefon i dokumenti muslimanske kongresmenke

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kako se približavaju američki međuizbori, administracija Donalda Trumpa intenzivira istragu o muslimanskoj kongresmenki Ilhan Omar, nastojeći pripremiti teren za oduzimanje njenog američkog državljanstva i moguću deportaciju iz zemlje.

Wall Street Journal je izvijestio da je u toku savezna istraga usmjerena na imigracijski dosije Ilhan Omar i mogućnost davanja lažnih informacija o njenom datumu rođenja i evidenciji njenog oca.

Kao dio ove istrage, federalni agenti su u ponedjeljak pretresli Omarinu kuću u Washingtonu. Njen mobilni telefon je također zaplijenjen i izdato je više od 12 sudskih poziva za porotu, uključujući i neke od njenih rođaka.

Ilhan Omar, koja je u Sjedinjene Države stigla kao izbjeglica iz Somalije 1995. godine i postala naturalizirana državljanka 2000. godine, negirala je optužbe i nazvala istragu politički motiviranom.

Uprkos intenziviranoj istrazi, nije izdat nalog za oduzimanje Omarinog državljanstva, a navodi o kršenjima u njenom imigracijskom slučaju nisu dokazani na sudu.

Ilhan Omar, muslimanska demokratkinja u američkom Kongresu, aktivna je antiizraelska i antitrumpska figura čiji su stavovi protiv američke politike i samog Trumpa više puta izazvali široke reakcije.