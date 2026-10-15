Zašto skupo naoružanje ne može zaštititi Saudijsku Arabiju?

Uprkos nabavci najmodernijih oružanih sistema iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, kao i posjedovanju višeslojne protivzračne odbrane, kraljevina je tokom protekle sedmice bila izložena smrtonosnim napadima na glavni aerodrom u Rijadu.

Prema podacima Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Saudijska Arabija je prošle godine izdvojila 83 milijarde dolara za odbranu, čime se svrstala među deset zemalja s najvećim vojnim izdvajanjima na svijetu. Nabavila je američke borbene avione, protivzračne sisteme Patriot i THAAD, kao i niz naprednih sistema naoružanja iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ansarullah je naučio kombinirati balističke i krstareće rakete s bespilotnim letjelicama velikog dometa kako bi nadvladao saudijsku protivzračnu odbranu. Ovakav pristup podsjeća na rusku taktiku: Moskva je u napadima na Ukrajinu često koristila veliki broj dronova u kombinaciji s krstarećim i balističkim raketama, lansirajući ih u koordiniranim talasima.

Krstareće rakete lete na manjim visinama, zbog čega ih je teže otkriti i pratiti. Ansarullah je, osim toga, uveo novu generaciju balističkih raketa sposobnih za manevriranje tokom leta.

Nijedan pojedinačni sistem protivzračne odbrane ne može garantovati presretanje svake nadolazeće prijetnje.

Stručnjaci ističu da su najnovije rakete Ansarullaha, poput Hatema-2 i Palestine-2, brze i precizne.

Prošle godine jedna raketa Ansarullaha uspjela je izbjeći izraelsku, nadaleko hvaljenu protivzračnu odbranu i pogoditi područje u blizini aerodroma Ben Gurion. Analitičar Amir Bar Shalom tada je za CNN izjavio: „Bili su veoma precizni, a postići takvu preciznost kada lansirate raketu s udaljenosti od 2.000 kilometara zaista je impresivno.“

Pandorina kutija otvorena u martu 2015. godine

De facto lider Saudijske Arabije Mohammed bin Salman otvorio je Pandorinu kutiju u martu 2015. godine, kada je naredio napad na Ansarullah u znak podrške jemenskoj vladi koja je bila saveznik Rijada. Tada je obećao da će Saudijska Arabija slomiti Ansarullah u roku od nekoliko sedmica. Međutim, uprkos logističkoj i obavještajnoj podršci Sjedinjenih Američkih Država, rat protiv Ansarullaha pretvorio se u ponižavajuće iskustvo za saudijsku kraljevinu.

Sedam godina sukoba sa Saudijskom Arabijom, od 2015. do 2022. godine, izazvalo je ogromnu patnju u dijelovima Jemena pod kontrolom Ansarullaha. Ekonomska i transportna blokada nastavila se i nakon tog perioda.

Sve je to na kraju navelo Ansarullah da u julu najavi napade na saudijske brodove u Crvenom moru, nakon čega je ubrzo započela kampanja raketnih udara. Prve mete bile su rafinerija saudijske naftne kompanije Aramco na obali Crvenog mora i saudijske zračne baze.

Ansarullah zahtijeva obustavu saudijskih zračnih napada kojima se pruža podrška njegovim protivnicima u Jemenu, kao i isplatu milijardi dolara odštete od Saudijske Arabije.

Iran je ponudio posredovanje između Rijada i Ansarullaha. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u ponedjeljak da je Teheran spreman pružiti „svu neophodnu pomoć kako bi se olakšao početak pregovora između Saudijske Arabije i Jemena“.

Mohammed al-Bukhaiti, član političkog biroa Ansarullaha, izjavio je u ponedjeljak da je Rijad prihvatio posredovanje, ali da je Ansarullah odbio prijedloge o primirju u trajanju od dvije sedmice i jednog mjeseca.

„Ova bitka ovoga puta nije poput prethodnih; ni samo poprište sukoba više nije isto“, rekao je al-Bukhaiti.

„Svaki dan koji prođe u ovoj bici proširit će njen obim i produbiti gubitke, a dogovor koji je danas moguć sutra bi mogao postati težak ili nemoguć.“

Eskalacija sukoba kroz još intenzivnije zračne napade nosila bi rizik od novih raketnih udara, čime bi bili ugroženi planovi prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana da Saudijsku Arabiju pretvori u svjetski centar investicija, tehnologije i turizma.

Ulozi se ne odnose samo na naftnu industriju. Podatkovni centri, postrojenja za desalinizaciju morske vode i aerodromi predstavljaju ključnu infrastrukturu za tehnološke ambicije kraljevine, vodosnabdijevanje i turističku privredu. Veliki investicijski skup koji prijestolonasljednik organizira u Rijadu kasnije ovog mjeseca stavit će njegove planove za privlačenje međunarodnih investitora u središte pažnje.

Međutim, velike korporacije ove su sedmice izbjegavale učešće na Svjetskom naftnom kongresu u Rijadu.

Poraz Ansarullaha kopnenom ofanzivom, u kojoj bi učestvovale jemenske snage koje podržava Saudijska Arabija, čini se krajnje malo vjerovatnim. Snage Ansarullaha duboko su ukorijenjene na terenu, imaju veliko borbeno iskustvo i dobro poznaju planinski teren. Tokom proteklog mjeseca nanijele su teške gubitke snagama koje podržava Rijad.

Prošle godine Sjedinjene Američke Države potrošile su više od milijardu dolara na sedmosedmičnu kampanju zračnih napada protiv Ansarullaha. Na kraju su postigle dogovor prema kojem Ansarullah neće napadati američke brodove u Crvenom moru, ali je pokret ostao čvrsto na svojim pozicijama. U međuvremenu je oborio i nekoliko veoma naprednih američkih bespilotnih letjelica Reaper.

Ako išta, Ansarullah je sada u ofanzivnoj poziciji. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), njegove snage opkolile su grad Taiz, treći najveći grad u Jemenu i važno logističko čvorište. Tu informaciju Institut je objavio u ponedjeljak.

Saudijska Arabija nastoji mobilizirati međunarodnu koaliciju protiv Ansarullaha. Regionalni saveznici ponudili su pomoć u vidu odbrambenih sistema. Pakistan je poslao hiljade vojnika kako bi pomogao u odbrani kraljevine. Egipat je ponudio da pruži svaku vrstu podrške koja se od njega zatraži.

Saudijci bi također mogli nabaviti dodatne sisteme protivzračne odbrane iz Evrope i SAD-a, nakon što su iscrpili dio zaliha isporučenih na početku rata protiv Irana.

Međutim, i same Sjedinjene Američke Države suočavaju se s nedostatkom takvih sistema. U izvještaju generalnog inspektora američkog Ministarstva odbrane navodi se da je vojna kampanja protiv Irana „dovela do strateškog manjka zaliha i razotkrila uska grla u industrijskoj bazi koja ograničavaju mogućnost obnove zaliha municije“.

S obzirom na to da su izbori na polovini predsjedničkog mandata udaljeni svega tri sedmice, Donald Trump oprezno pristupa mogućnosti novog američkog uplitanja u sukobe na Bliskom istoku. Nije se jasno izjasnio o mogućnosti direktnih američkih napada na Ansarullah, ali tu opciju nije ni isključio.

„Nespremnost SAD-a da se uključi u sukob podstiče percepciju da su Sjedinjene Države napustile svog partnera u trenutku kada mu je pomoć najpotrebnija“, izjavio je Michael Ratney iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) u Washingtonu.

Pišući prije napada na aerodrom, Ratney, bivši američki ambasador u Rijadu, dodao je:

„Kraljevina je pod napadom i, iz političkih razloga, mora uzvratiti. Ipak, u konačnici bismo trebali očekivati povratak diplomatiji – nesavršenoj i nezadovoljavajućoj diplomatiji koja ipak može dovesti do deeskalacije sukoba.“

Analitičari smatraju da bi bogata Saudijska Arabija trebala progutati svoj ponos i započeti ozbiljan dijalog s Ansarullahom, čija je moć porasla uprkos godinama teškoća i sukoba.

Rijad je do sada već morao shvatiti da se sigurnost ne može kupiti savezima sa zapadnim silama niti nabavkom milijardi dolara vrijednog naprednog zapadnog naoružanja, posebno onog iz Sjedinjenih Američkih Država.