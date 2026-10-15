Pakistan na ivici nove krize: Vanredno stanje u uporištu Imrana Khana

U značajnom razvoju događaja, predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari u nedjelju je proglasio vanredno stanje u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa, uporištu stranke Tehreek-e-Insaf. U odluci se navodi da pokrajinska vlada više nije u stanju upravljati u skladu s ustavom, čime se otvara pravni put za uvođenje direktne savezne uprave nad pokrajinom preko guvernera.

Nakon proglašenja vanrednog stanja, Shahid Khattak, parlamentarni lider Pakistanske stranke pravde (PTI), saopćio je da su policija i sigurnosne agencije uhapsile Muhammada Sohaila Afridija, glavnog ministra pokrajine Khyber Pakhtunkhwa, Junaida Akbara, predsjednika pokrajinskog ogranka stranke, te nekoliko drugih čelnika PTI-ja.

Islamabad je kao glavne razloge za uvođenje vanrednog stanja naveo uspostavljanje javnog reda i mira, borbu protiv terorizma i zaštitu nedužnih građana od razornih posljedica terorističkih napada. Ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi izjavio je da vlada posjeduje desetine dokaza protiv pokrajinske vlade, ali oni dosad nisu javno predstavljeni.

PTI, koja upravlja ovom pokrajinom od 2013. godine, odbacila je ovu odluku, ocijenivši je politički motiviranom i izvan zakonskih ovlaštenja savezne vlade. Stranka je najavila da će odluku osporiti pred pravosudnim i parlamentarnim institucijama.

Predsjednik PTI-ja Gohar Ali Khan insistirao je da je odluka „nezakonita i suprotna duhu federalizma“, upozorivši da bi mogla imati ozbiljne posljedice po političku stabilnost Pakistana.

Odluku je osudio i lider stranke Jamiat Ulema-e-Islam, nazvavši je udarom na demokratiju.

Potez Islamabada uslijedio je nakon neuspjeha pregovora između savezne vlade i PTI-ja o planiranom protestnom maršu prema glavnom gradu, kojim se zahtijeva oslobađanje Imrana Khana.

Ko sada upravlja pokrajinom Khyber Pakhtunkhwa?

Prema odluci savezne vlade, guverner Faisal Karim Kundi preuzet će dužnosti i ovlaštenja pokrajinske vlade.

Budući da je Zardari proglasio vanredno stanje bez prethodnog glasanja u pokrajinskoj skupštini, ustav nalaže da oba doma parlamenta potvrde odluku u roku od deset dana, odnosno do 21. oktobra. Zasjedanja Nacionalne skupštine i Senata zakazana su za utorak.

Parlament, u kojem većinu imaju Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), predvođena Shehbazom Sharifom, Pakistanska narodna stranka (PPP) i njihovi saveznici, preuzet će ovlaštenja pokrajinske skupštine Khyber Pakhtunkhwa.

Odlukom o vanrednom stanju predviđeno je da glavni ministar, pokrajinski ministri, savjetnici, posebni pomoćnici i glavni pravni zastupnik pokrajine odmah budu razriješeni dužnosti.

Hassan Abdullah Niazi, gostujući predavač na Univerzitetu za menadžment u Lahoru, ponudio je drugačije tumačenje odluke. U izjavi za Al Jazeeru rekao je:

„Ova odluka ne znači trajno raspuštanje skupštine Khyber Pakhtunkhwa niti trajno uklanjanje njenog izabranog glavnog ministra. Riječ je prije o tome da se oni smatraju privremeno nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti sve dok vanredno stanje ne bude ukinuto, nakon čega bi se trebali vratiti na svoje prethodne funkcije.“

Politički i demografski značaj pokrajine Khyber Pakhtunkhwa

Khyber Pakhtunkhwa nalazi se na sjeverozapadu Pakistana i ima izuzetno važnu ulogu u geografskom, demografskom i političkom životu zemlje. Pokrajina graniči s Afganistanom, a njeni granični prelazi, uključujući Khyberski prolaz, stoljećima su predstavljali ključne trgovačke i tranzitne rute između Indijskog potkontinenta i Afganistana. Njen glavni grad, Peshawar, ubraja se među historijska trgovačka i kulturna središta regije.

Prema popisu stanovništva iz 2023. godine, pokrajina ima približno 40,85 miliona stanovnika, što je čini trećom najmnogoljudnijom pokrajinom Pakistana. Većinu stanovništva čine Paštuni, uz prisustvo drugih etničkih i jezičkih zajednica.

Pokrajina je ujedno najvažnije političko uporište PTI-ja. Značajna izborna podrška koju stranka uživa na ovom području daje joj stratešku prednost u političkim odnosima snaga u Pakistanu.

Šta stoji iza odluke vlade i kakve bi mogle biti njene posljedice?

Uvođenje vanrednog stanja u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa može se posmatrati kao rezultat preplitanja tri faktora: sigurnosnih izazova, političkog sukoba između Islamabada i pokrajinske vlade te borbe za kontrolu nad ključnim centrima moći u Pakistanu.

Dok Islamabad tvrdi da je vanredno stanje uvedeno radi suzbijanja nasilja i terorizma, optužujući pokrajinske zvaničnike da nisu uspjeli obuzdati sigurnosne prijetnje, činjenica da je odluka donesena u vrijeme protesta pristalica Imrana Khana i priprema za njihov marš na glavni grad navela je brojne posmatrače da zaključe kako je jedan od glavnih ciljeva sprečavanje širenja protesta.

Zulfiqar Bukhari, Khanov savjetnik i glasnogovornik PTI-ja, uporedio je potez savezne vlade s „državnim udarom pod krinkom vanrednog stanja“. Upozorio je da bi takva odluka mogla izazvati dodatno nasilje i nestabilnost.

Tokom protekle sedmice hiljade Khanovih pristalica u sve većem broju krenule su prema glavnom gradu. Savezna vlada strahuje da bi protest s milion učesnika u Islamabadu mogao ojačati Khanovu političku poziciju i dodatno zakomplikovati korupcijske postupke koji se vode protiv njega.

S političkog stanovišta, vanredno stanje saveznoj vladi omogućava uspostavljanje direktne kontrole nad pokrajinom Khyber Pakhtunkhwa i proširenje vlastitog utjecaja na tom području. Time bi se oslabila PTI, najveći politički protivnik savezne vlade, i suzio prostor za njeno političko djelovanje protiv Islamabada.

S obzirom na snažnu podršku koju PTI uživa u ovoj pokrajini, ovakav potez mogao bi dodatno produbiti sukob između centralnih vlasti i stranke te destabilizirati zemlju.

Atmosfera u Peshawaru već se značajno promijenila. Prema navodima sigurnosnih izvora, svi glavni i sporedni putevi koji vode prema gradu blokirani su teretnim kontejnerima, što je dovelo do potpunog zastoja saobraćaja.

Hiljade pripadnika sigurnosnih snaga raspoređene su širom pokrajine kako bi spriječile masovne proteste i ograničile kretanje demonstranata. Uprkos tome, parlamentarni lider PTI-ja pozvao je pristalice stranke i stanovnike Peshawara i drugih dijelova Khyber Pakhtunkhwe da izađu na ulice i krenu prema gradu.

U ovako napetim okolnostima najizglednija posljedica jeste dodatno zaoštravanje odnosa između centralnih vlasti i PTI-ja te produbljivanje političke polarizacije u Pakistanu.

Ukoliko se hapšenja prošire, političko djelovanje dodatno ograniči ili vlasti prema demonstrantima primijene grubu silu, postoji velika vjerovatnoća izbijanja novih nemira i daljnjeg slabljenja povjerenja javnosti u državne institucije.

S druge strane, ako mjere vanrednog stanja ne dovedu do poboljšanja sigurnosne situacije i smanjenja oružanih napada, bit će dovedeni u pitanje i njihova opravdanost i njihova djelotvornost.

Konačno, način provođenja ove odluke, poštivanje ustavnih procedura te nadzor parlamenta i sudova odredit će hoće li ova intervencija doprinijeti sigurnosnoj stabilnosti ili će Pakistan gurnuti u još dublju političku i pravnu krizu.

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