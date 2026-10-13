Izvještaj Genocide Watcha: Pritisak talibana na šiite; od hapšenja do preobraćenja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Genocide Watch je u svom novom izvještaju o situaciji u Afganistanu objavio da talibani, pored ograničavanja prava građana, nastavljaju vršiti pritisak na vjerske i etničke manjine. Izvještaj, objavljen u oktobru 2026. godine, također je naveo proizvoljno pritvaranje, mučenje, tjelesno kažnjavanje i pogubljenja protivnika i kritičara talibana.

Pritisak na šiite: Od ograničenja žalosti do prisilnog preobraćenja

Izvještaj navodi da su se životni uslovi Hazara i šiita pogoršali ponovnim uspostavljanjem talibanske vlade 2021. godine. Širenje ISIS-K također je doprinijelo ovoj situaciji. Iako ISIS-K nije nužno povezan s talibanima, čini se da je antišiitska ideologija grupe povećala ranjivost Hazara u područjima gdje ISIS djeluje.

Izvještaj ističe da je 2021. godine u napadu na djevojačku školu Sayed al-Shuhada u Kabulu ubijeno 85 učenica, od kojih su većina bile Hazarke. Također u aprilu 2026. godine, 12 civila je ubijeno u napadu na šiitsko svetište u provinciji Herat.

Prema izvještaju, talibanske vlasti su uhapsile 45 šiitskih građana zbog podizanja muharemskih zastava tokom šiitskog perioda žalosti. Nekoliko šiitskih džamija je također zatvoreno, a šiitske porodice su bile prisiljene da šalju svoju djecu u sunitske vjerske škole.

Genocide Watch je također objavio da je 203 šiita prisiljeno da pređu na sunitski islam, a oni koji su se oduprli ovom pritisku su pretučeni i prijećeno im je smrću.

Izvještaj također naglašava da prijetnja Hazarima i drugim manjinama nije ograničena samo na djelovanje talibana i da horasanska grana terorističke grupe ISIS također nastavlja svoje napade na ove zajednice.

Proizvoljna pritvaranja i kršenja ženskih prava

Prema izvještaju, talibani su tjelesno kaznili najmanje 449 osoba i proizvoljno pritvorili najmanje 777 osoba u prvoj polovini 2026. godine. Također je bilo najmanje 12 javnih pogubljenja otkako su se talibani vratili na vlast 2021. godine.

Genocide Watch je kao druga kršenja ljudskih prava naveo ograničenja u obrazovanju djevojčica nakon šestog razreda, olakšavanje dječjih brakova, stvaranje ozbiljnih prepreka za razvod za žene i pritvaranje žena zbog njihovih velova. Prema Ujedinjenim nacijama, rizik od nasilja zasnovanog na spolu u Afganistanu porastao je za oko 40 posto u 2025. godini, a 14,2 miliona žena treba zaštitu.

Poziv na međunarodnu akciju

Organizacija je također identificirala prisilni povratak gotovo tri miliona Afganistanaca iz susjednih zemalja u 2025. godini kao faktor koji je doprinio nestanku brojnih bivših vladinih službenika nakon povratka u Afganistan.

Genocide Watch je pozvao na produženje mandata Specijalnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava u Afganistanu i mandata Misije UN-a za pomoć u Afganistanu (UNAMA), te je pozvao UN da prizna rodni aparthejd kao zločin. U izvještaju se također navode pravne mjere protiv talibana od strane Njemačke, Kanade, Australije i Holandije zbog kršenja Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i istrage Međunarodnog krivičnog suda o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti u Afganistanu.