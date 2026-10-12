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Dvostruki standardi ljudskih prava Zapada: Tišina za Jemen, žalost za Saudijskom Arabijom

12 oktobar 2026 - 20:23
News ID: 1877289
Dvostruki standardi ljudskih prava Zapada: Tišina za Jemen, žalost za Saudijskom Arabijom

ABNA24: Godine bombardiranja Jemena, opsada miliona ljudi i smrt djece prošle su u sjeni zapadne vojne podrške; ali dovoljan je samo napad na Saudijsku Arabiju da isti mediji koji su marginalizirali patnju Jemenaca progovore o sigurnosti i ljudskim pravima. Ovo je kontradikcija koja se mora postaviti: Jesu li ljudska prava za sve ili samo za zapadne saveznike?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), od marta 2015. godine koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula je razoran rat protiv Jemena; rat koji je praćen zračnim napadima, uništavanjem civilne infrastrukture, ograničenjima ulaska hrane i lijekova i zatvaranjem aerodroma u Sani. Izvještaji UN-a i o ljudskim pravima više puta su izvještavali o civilnim žrtvama i ogromnim dimenzijama humanitarne krize u zemlji.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj procjenjuje da će broj direktnih i indirektnih žrtava rata u Jemenu dostići oko 377.000 do kraja 2021. godine, što uključuje i smrtne slučajeve od gladi, bolesti i pothranjenosti. U istim godinama, SAD su nastavile prodavati oružje i pružati vojnu podršku Saudijskoj Arabiji i UAE. Human Rights Watch je također dokumentirao brojne slučajeve napada koalicije korištenjem oružja američke proizvodnje.

Rijadov popis kontroverznih slučajeva nije ograničen samo na rat u Jemenu: od zračnih napada i opsade koja je utjecala na živote miliona Jemenaca do ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, kritičnog Saudijca, u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Deklasificirani izvještaj američke obavještajne službe iz 2021. godine navodi da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio operaciju hvatanja i ubistva Khashoggija. Međutim, ova procjena nije dovela do odgovarajuće sudske odgovornosti na najvišem nivou saudijske vlasti.

Pitanje za zapadne medije i provladine vlade Rijada sada je jasno: Zašto se saudijska sigurnost pokriva s tolikom osjetljivošću, dok godine bombardiranja Jemena, uništavanje civilne infrastrukture i uskraćivanje vitalnih potreba njegovog stanovništva nisu u fokusu pažnje?

Problem je u tome što ljudska prava ne mogu biti istaknuta za zapadne saveznike, a zanemarena za žrtve rata u Jemenu.

Kada napadi na saudijsku infrastrukturu dospijevaju na naslovnice, ali patnja jemenskog naroda nakon godina rata i opsade ostaje po strani, moramo se zapitati o kriterijima za odabir vijesti i političkim prioritetima koji stoje iza toga. Jesu li jemenski životi manje vrijedni vijesti? Je li dijete koje umre od bombardiranja, gladi ili nedostatka medicinske njege manje vrijedno pažnje jer živi u zemlji koja nije saveznik Zapada?

Dvostruki standard počinje ovdje: gdje se žrtve vide ili zaboravljaju na osnovu političkih odnosa.

Zapad ne može, s jedne strane, govoriti o sigurnosti i ljudskim pravima, a s druge strane šutjeti ili se zadovoljiti jeftinim odgovorima na posljedice rata u kojem su njegovi saveznici odigrali ulogu i saučesnici su u ubistvima i zločinima. Vojna podrška saudijskoj koaliciji i neuspjeh u traženju odgovornosti u slučajevima poput ubistva Khashoggija postavljaju ozbiljna pitanja o stvarnim prioritetima ovih politika.

Žalovanje za žrtvama ne bi trebalo biti selektivno, a pravda ne bi trebala biti podređena političkim odnosima s Rijadom, ali današnji svijet je dizajniran na takav način da je patnja jemenskog naroda žrtva medijskog zaborava i političke svrsishodnosti!

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