Dvostruki standardi ljudskih prava Zapada: Tišina za Jemen, žalost za Saudijskom Arabijom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), od marta 2015. godine koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pokrenula je razoran rat protiv Jemena; rat koji je praćen zračnim napadima, uništavanjem civilne infrastrukture, ograničenjima ulaska hrane i lijekova i zatvaranjem aerodroma u Sani. Izvještaji UN-a i o ljudskim pravima više puta su izvještavali o civilnim žrtvama i ogromnim dimenzijama humanitarne krize u zemlji.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj procjenjuje da će broj direktnih i indirektnih žrtava rata u Jemenu dostići oko 377.000 do kraja 2021. godine, što uključuje i smrtne slučajeve od gladi, bolesti i pothranjenosti. U istim godinama, SAD su nastavile prodavati oružje i pružati vojnu podršku Saudijskoj Arabiji i UAE. Human Rights Watch je također dokumentirao brojne slučajeve napada koalicije korištenjem oružja američke proizvodnje.

Rijadov popis kontroverznih slučajeva nije ograničen samo na rat u Jemenu: od zračnih napada i opsade koja je utjecala na živote miliona Jemenaca do ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, kritičnog Saudijca, u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Deklasificirani izvještaj američke obavještajne službe iz 2021. godine navodi da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman odobrio operaciju hvatanja i ubistva Khashoggija. Međutim, ova procjena nije dovela do odgovarajuće sudske odgovornosti na najvišem nivou saudijske vlasti.

Pitanje za zapadne medije i provladine vlade Rijada sada je jasno: Zašto se saudijska sigurnost pokriva s tolikom osjetljivošću, dok godine bombardiranja Jemena, uništavanje civilne infrastrukture i uskraćivanje vitalnih potreba njegovog stanovništva nisu u fokusu pažnje?

Problem je u tome što ljudska prava ne mogu biti istaknuta za zapadne saveznike, a zanemarena za žrtve rata u Jemenu.

Kada napadi na saudijsku infrastrukturu dospijevaju na naslovnice, ali patnja jemenskog naroda nakon godina rata i opsade ostaje po strani, moramo se zapitati o kriterijima za odabir vijesti i političkim prioritetima koji stoje iza toga. Jesu li jemenski životi manje vrijedni vijesti? Je li dijete koje umre od bombardiranja, gladi ili nedostatka medicinske njege manje vrijedno pažnje jer živi u zemlji koja nije saveznik Zapada?

Dvostruki standard počinje ovdje: gdje se žrtve vide ili zaboravljaju na osnovu političkih odnosa.

Zapad ne može, s jedne strane, govoriti o sigurnosti i ljudskim pravima, a s druge strane šutjeti ili se zadovoljiti jeftinim odgovorima na posljedice rata u kojem su njegovi saveznici odigrali ulogu i saučesnici su u ubistvima i zločinima. Vojna podrška saudijskoj koaliciji i neuspjeh u traženju odgovornosti u slučajevima poput ubistva Khashoggija postavljaju ozbiljna pitanja o stvarnim prioritetima ovih politika.

Žalovanje za žrtvama ne bi trebalo biti selektivno, a pravda ne bi trebala biti podređena političkim odnosima s Rijadom, ali današnji svijet je dizajniran na takav način da je patnja jemenskog naroda žrtva medijskog zaborava i političke svrsishodnosti!