Bahreinski šiiti će nastaviti nepokolebljivo za cilj Palestine i podržavati Islamsku Republiku Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - hudžetul-islam šejh Hussein al-Daihi, zamjenik šefa Bahreinskog islamskog društva jedinstva, u intervjuu za ABNA, oštro je kritikovao postupke bahreinskih vlasti prema šiitima u toj zemlji, osuđujući hapšenje šiitskih učenjaka, održavanje "lažnih suđenja", iznošenje "lažnih optužbi" i ograničavanje vjerskih aktivnosti.

U tom smislu, izjavio je da se šiitski učenjaci u Bahreinu suočavaju sa pravnim progonom i suđenjem zbog svojih intelektualnih stavova, knjiga, hutbi i vjerskih lekcija, a šiitska zajednica u zemlji također se suočava sa ograničenjima u raznim institucijama.

Govoreći o situaciji šiitskih vjerskih prava, al-Daihi je izjavio da bahreinski režim nastoji uzurpati pet vjerskih prava i smatra one koji se trude da ostvare ta prava kriminalcima.

Naglasio je da se džaferijski vakufi oduzimaju, a prihodi od njih se zloupotrebljavaju i krade.

Zamjenik šefa Bahreinskog islamskog društva za jedinstvo dodao je da su ograničenja proširena i na hutbe džuma-namaza, vjerske lekcije i druge aktivnosti vezane za vjerska pitanja, te da, prema njegovim riječima, vlasti zemlje nastoje ostvariti kontrolu nad tim područjima.

Dalje je opisao ove mjere kao dio politike koja se provodi uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima u Bahreinu i drugim zemljama u regiji.

Al-Dihi je naglasio patnju i pritiske koji se nameću šiitima u Bahreinu, navodeći da uprkos tim uvjetima, oni ostaju predani svojim stavovima i nastavljaju braniti svoje ideale.

Naveo je palestinsko pitanje kao jedno od najvažnijih od tih ideala i izjavio: Danas šiiti u Bahreinu uveliko pate od ovog ugnjetavanja, ali su strpljivi i na sceni su braneći svoje ideale, od kojih je najvažniji palestinsko pitanje, i iz tog razloga prisutni su na sceni s herojskim stavovima u podršci Islamskoj Republici Iran i podršci Palestini te otporu cionističkom režimu i Americi protiv njihovih grešnih napada.

Zastupnik Stranke islamskog jedinstva zaključio je rekavši: Danas narod Bahreina mora odgovarati režimu za taj stav. Ali oni će nastaviti ovim putem sa slobodom, strpljenjem i postojanošću.