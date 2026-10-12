Irački Hezbollah podržava jemensku operaciju protiv Saudijske Arabije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - iračka grupa otpora Kata'ib Hezbollah čestitala je operacije jemenske vojske protiv Saudijske Arabije, nazivajući ih odbranom "dostojanstva i prekršenih prava" jemenskog naroda.

Osuđujući saudijsku blokadu Jemena, irački Hezbollah je napisao saudijskom prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu: Pozivamo Mohammeda bin Salmana i njegove gospodare da prihvate poraz i ukinu opresivnu blokadu jemenskog naroda. Naglašavamo da irački narod i islamski otpor ove zemlje stoje uz njih i njihovu pravednu stvar.

Grupa otpora naglasila je da su neki stavovi i izjave u znak podrške Saudijskoj Arabiji u Iraku "glasovi nesloge" koji ne odražavaju stav iračkog naroda i samo izražavaju lične stavove govornika.

Irački Hezbollah je naglasio: Naša plemenita nacija, sa svim svojim spektrima i komponentama, nastavit će podržavati i pomagati sve prave ideale islamske nacije.

Saopštenje se zaključuje: Mi u bataljonima Hezbollaha pozivamo našu braću mudžahedine u Jemenu da nastave zadavati razorne udarce rogovima Sotone i neprijatelja čovječanstva dok se ne postigne pobjeda.