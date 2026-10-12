41 poginula u napadu dronom na izbjeglički centar u Sudanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), broj poginulih u napadu dronom na izbjeglički centar Abu Shandi u regiji Wad al-Mahi, koji se nalazi u državi Plavi Nil, dostigao je 41.

Grupa advokata za hitne slučajeve smatra Snage za brzu podršku odgovornima za napad.

Sudan je svjedok rata između vojske te zemlje i Snaga za brzu podršku od aprila 2023. godine. U ovim sukobima do sada je poginulo najmanje 59.000 ljudi, a raseljeno je skoro 13 miliona ljudi.

Veliki dijelovi zemlje suočavaju se i s prijetnjom gladi, a više od 30 miliona ljudi treba humanitarnu pomoć.