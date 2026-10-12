Borba protiv terorizma je zajednička odgovornost cijele pakistanske nacije

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - hudžetul-islam Syed Jawad Naqvi, vođa Tehreek-e-Bidare-e-Ummat Mustafa (PBUH), naglašavajući potrebu za jedinstvenom borbom protiv terorizma u Pakistanu, rekao je: Terorizam, sektaštvo i takfirizam nisu odvojena pitanja, već različiti oblici tuđinstva, s kojima se potrebno suočiti kako bi se uspostavila sigurnost, mir i napredak u Pakistanu.

Naglasio je da pored djelovanja vlade i sigurnosnih snaga, suprotstavljanje terorizmu zahtijeva intelektualno, kulturno, medijsko i istraživačko učešće svih segmenata društva.

Navodeći da je terorizam nametnut Pakistanu vlastiti rat te zemlje, Naqvi je izjavio: Cijela nacija mora raditi zajedno kako bi se suprotstavila ovom fenomenu i podržala vladu i sigurnosne snage u tom smjeru.

Ističući da uloga naroda u suprotstavljanju terorizmu nije upotreba oružja, dodao je: Građani moraju pomoći ovoj borbi u oblastima morala, vjerovanja, misli, propagande i istraživanja. Identifikacija centara terorizma, ispitivanje njegovih intelektualnih korijena i identifikacija trendova koji podržavaju ovaj fenomen su među neophodnim elementima efikasnog suočavanja s ovim problemom.

Vođa Pokreta za buđenje ummeta Mustafa (PBUH), naglašavajući da rat protiv terorizma nije ograničen samo na vojno polje, rekao je: "Suprotstavljanje ovom fenomenu je također bitka za diskurs i narativ, a u ovom polju, mediji, vjerske grupe, univerziteti, profesori, istraživači, mislioci, pjesnici i pisci moraju igrati ulogu uz vojsku i snage sigurnosti."

Prema njegovim riječima, jačanje službenog stava vlade protiv terorizma na naučnim, intelektualnim i istraživačkim osnovama je važna potreba u trenutnoj situaciji. Da bi se suprotstavilo ovom fenomenu, mora se obezbijediti osnova kako bi sposobni i upućeni mislioci mogli voditi javno mnijenje kroz proučavanje, istraživanje, argumentaciju i jasne stavove.

Naqvi je također pozvao vladu da na teren dovede ozbiljne, stručne i utjecajne pojedince umjesto da se oslanja isključivo na ceremonijalne odbore i da pomogne u formiranju učinkovitog nacionalnog diskursa protiv terorizma pružajući im osnovu za praktične aktivnosti, povjerenje i poštovanje.

Dalje je naglasio da se okončanje terorizma u Pakistanu ne može postići samo vladinim i sigurnosnim mjerama, već je neophodna i ozbiljna borba na intelektualnom i ideološkom polju. Stoga, pored djelovanja sigurnosnih snaga, moraju se identificirati i suočiti s intelektualnim elementima i pokretima koji podržavaju terorizam.