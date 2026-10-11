Al-Wefaq Bahrein otkriva: Hapšenje 62 šiitska učenjaka i prenos informacija građana Mossadu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Hussein Al-Dihi, zamjenik generalnog sekretara Bahreinske nacionalne islamske zajednice Al-Wefaq, na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izvještaj "Preko granica" o hapšenju šiitskih učenjaka, objavio je hapšenje 62 vjerska učenjaka i registraciju više od 820 hapšenja od početka rata do sredine septembra 2026. godine, te pozvao na hitno puštanje uhapšenih svećenika i prestanak ograničenja vjerskih aktivnosti.

Al-Dihi je na ovom sastanku objavio da je među uhapšenim učenjacima 60 uhapšeno u Bahreinu, a dva u UAE. Ispitao je hapšenja i ograničenja nametnuta vjerskim aktivnostima u okviru pritiska na šiitsku zajednicu u Bahreinu i dešavanja vezana za rat protiv Irana.

Pozivajući se na izvještaj "Preko granica", zamjenik generalnog sekretara Al-Wefaqa rekao je da su protiv nekih od pritvorenih podignute optužbe koje uključuju veze sa stranim grupama, terorizam i pranje novca; Dok neki od dokumenata slučaja uključuju govore, propovijedi petkom i molitve u zajednici, knjige i vjerske lekcije.

Naglasio je potrebu odvajanja vjerskih uvjerenja i aktivnosti od krivičnih djela i dokazivanja optužbi na osnovu vjerodostojnih dokaza i pravnih dokaza.

Al-Dihi je također ukazao na probleme poput ograničenog pristupa optuženih advokatima, nejasnoće u objavljivanju optužbi, dobijanja izjava pod pritiskom i prijetnjama, te ograničenih mogućnosti za efikasnu odbranu, te je pozvao na nezavisnu reviziju procesa hapšenja, ispitivanja i suđenja svećenicima.

U drugom dijelu konferencije za novinare, zamjenik generalnog sekretara Društva Al-Wefaq u Bahreinu, najavio je prenos informacija i podataka građana Bahreina cionističkom režimu i pokrenuo ovo pitanje u kontekstu regionalnih sigurnosnih dešavanja i rata protiv Irana. Također je kritizirao sigurnosne mjere Maname i pritiske koji se vrše na šiitsku zajednicu Bahreina, te upozorio na posljedice sigurnosne saradnje sa cionističkim režimom po sigurnost građana Bahreina.

Zamjenik generalnog sekretara Al-Wefaqa također je kritizirao pritisak na šiitske vakufske institucije i ograničenja aktivnosti vjerskih lica i vjerskih aktivista, te pozvao na ukidanje tih ograničenja, trenutno puštanje pritvorenih učenjaka i poništavanje izjava datih pod prisilom.

Izvještaj „Preko granica“ pripremljen je na inicijativu Bahreinskog islamskog nacionalnog društva Al-Wefaq i ispituje četiri ose: broj hapšenja, prirodu optužbi, proces istrage i poštivanje prava na odbranu, te uslove pritvora pritvorenika.

Al-Wefaq je pozvao međunarodne organizacije, institucije za ljudska prava i medije da ispitaju ovaj izvještaj i pitanja pokrenuta u vezi sa situacijom pritvorenika.

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