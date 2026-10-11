Jemenska zračna blokada Saudijske Arabije

Naprimjer, u jednom značajnom razvoju događaja, dok su Saudijci svojim insistiranjem na održavanju zračnog embarga na Jemen i napadima na aerodrom u Sani okončali primirje i obnovili rat, stvari su za arapsko kraljevstvo u roku od nekoliko sedmica krenule toliko loše da jemenski pokret otpora Ansarullah sada nastoji nametnuti zračnu blokadu Saudijskoj Arabiji.

S tim u vezi, i kao što su lideri Sane ranije upozoravali, Ansarullah je kao odgovor na saudijske napade usvojio pravilo „infrastruktura za infrastrukturu“, strategiju koja je saudijske aerodrome pretvorila u glavne mete jemenskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama.

Jahja Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, izjavio je u četvrtak da su jemenske snage istovremeno pogodile aerodrom Kralj Halid u Rijadu s dvije krstareće rakete, aerodrom u Nadžranu balističkom raketom, a zračnu bazu Hamis Mušajt još jednom balističkom raketom. Sari je naglasio da su aerodromi pretrpjeli štetu i da je zračni saobraćaj na njima bio poremećen.

Sari je također zaprijetio da će humanitarni letovi prema aerodromu u Rijadu i s njega biti dozvoljeni samo ako dobiju odobrenje Centra za koordinaciju humanitarnih operacija u Sani.

Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Saudijske Arabije također je potvrdila da su dva odvojena napada bila usmjerena na aerodrom Kralj Halid. U prvom napadu pogođeni su aerodromski objekti, dok je u drugom pogođen avion saudijske aviokompanije Saudi Airlines.

Aerodromi u Abhi i Adenu također su više puta bili mete raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama tokom protekle sedmice, što je poremetilo zračni saobraćaj. Osim toga, nekoliko raketa pogodilo je aerodrome u Dammamu i Džedi, što je dovelo do obustave letova i navelo avione da odbiju slijetanje na te aerodrome.

Nakon ovog talasa napada, Omar al-Buhajti, glasnogovornik vlade Ansarullaha, izjavio je da su saudijski zračni prostor i aerodromi postali dio operativnog područja djelovanja jemenskih oružanih snaga. Pozvao je aviokompanije da izbjegavaju saudijske aerodrome kako bi zaštitile sebe i svoje putnike. Takav stav u praksi predstavlja početak zračne blokade Rijada.

Aerodromi zatvoreni

Imajući u vidu da rad aerodroma zavisi od sigurnosti, raketni napadi Ansarullaha izazvali su ozbiljan poremećaj saudijskog zračnog saobraćaja, pri čemu su letovi gotovo potpuno zaustavljeni.

Agencija Evropske unije za sigurnost zračnog saobraćaja (EASA) u petak je savjetovala aviokompanijama da ne lete kroz saudijski zračni prostor nakon najnovijih napada na aerodrom u Rijadu.

Kompanija za analizu podataka Cirium također je izvijestila da je otprilike 300 planiranih dolazaka i odlazaka na Međunarodnom aerodromu Kralj Halid otkazano. Lufthansa je, sa svoje strane, obustavila letove prema Saudijskoj Arabiji.

Istovremeno, dvije indijske aviokompanije obustavile su letove prema Rijadu. Flydubai je objavio da je otkazao letove prema Rijadu, Janbuu i Abhi do 10. oktobra. Uprkos planovima Pakistana da pošalje vojnike i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju, i ta zemlja je obustavila letove prema kraljevstvu zbog nesigurnosti na aerodromima.

Šta se krije iza napada Ansarullaha na aerodrome?

Tekući raketni napadi na saudijske aerodrome doveli su Saudijsku Arabiju u veoma težak položaj, bez očiglednog izlaza iz krize.

Nedavni napadi Ansarullaha na saudijske aerodrome mogu se posmatrati u kontekstu eskalacije regionalnih napetosti i sukoba između Sane i Rijada. Lideri Sane ove operacije predstavljaju kao odgovor na napade na jemensku infrastrukturu, prije svega na aerodrom u Sani, kao i na ograničenja nametnuta zračnom saobraćaju te zemlje. Iz perspektive Ansarullaha, cilj napada je uspostavljanje uzajamnog odnosa odvraćanja i povećanje cijene nastavka vojnih operacija i zračnih ograničenja protiv Jemena.

S tim u vezi, al-Buhajti je ranije naglasio da će Sana odgovoriti istom mjerom ako Saudijska Arabija nastavi ograničavati letove i opsjedati Jemen. Prema takvom tumačenju, napadi na saudijske aerodrome nisu samo vojni čin nego i sredstvo za jačanje sposobnosti Sane da odvrati protivnika i izvrši pritisak na Rijad kako bi promijenio svoj odnos prema Jemenu.

Ovakvi stavovi pokazuju da Ansarullah nastoji proširiti kampanju pritiska s vojnog područja na zračni saobraćaj i ekonomsku aktivnost, što bi Saudijskoj Arabiji moglo nametnuti dodatne troškove.

Obustava letova na saudijskim aerodromima nakon raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama Ansarullaha, ukoliko se nastavi, mogla bi imati značajne ekonomske posljedice za Rijad. Otkazivanja letova, preusmjeravanja i povrat novca za avionske karte direktno nanose finansijsku štetu aviokompanijama.

Šteta se ne zaustavlja na zrakoplovnoj industriji. Turistički sektor, koji zavisi od stranih posjetilaca, također će pretrpjeti ozbiljne posljedice. Što se više letova otkazuje i što su veće zabrinutosti u vezi sa sigurnošću putovanja, veća je vjerovatnoća smanjenja broja turista. Takav trend mogao bi pogoditi prihode lokalnih preduzeća, povezana radna mjesta i strana ulaganja.

Kada je riječ o sigurnosti, poremećaji u radu aerodroma razotkrivaju ranjivost ključne infrastrukture Saudijske Arabije i mogli bi pojačati zabrinutost u vezi sa sposobnošću kraljevstva da zaštiti svoj zračni prostor i strateške objekte.

Takva situacija također primorava saudijske vladare da izdvoje više sredstava za jačanje sistema protivzračne odbrane, suprotstavljanje bespilotnim letjelicama i zaštitu aerodroma. Povećanje vojnih rashoda, u trenutku kada se Saudijska Arabija suočava s padom prihoda od nafte i poremećajima u zračnom saobraćaju, moglo bi dodatno opteretiti budžet Rijada.

Općenito, usmjeravanje Ansarullahovih napada na aerodrome dio je strategije povećavanja cijene sukoba za Rijad. U okviru te strategije, ranjivost ključne infrastrukture postaje sredstvo za promjenu sigurnosnih i političkih proračuna protivnika.

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