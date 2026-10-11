Islamski sud u Italiji; od kontroverze desničarskih struja do protivljenja muslimanskim zajednicama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), osnivanje "Italijanske islamske arbitražne komore" u gradu Padovi, s ciljem rješavanja nekih građanskih i komercijalnih sporova na osnovu principa islamskog prava, postalo je kontroverzno pitanje u političkim i pravnim krugovima zemlje; akcija koja je naišla na proteste desničarskih pokreta i distanciranje od Unije islamskih zajednica Italije, ali pravni stručnjaci smatraju da njena pravna revizija zahtijeva pažnju na propise o privatnoj arbitraži i ograničenja pravnog sistema zemlje.

Prema italijanskim izvorima, institucija, koja je osnovana u martu na inicijativu Omara Vanina, muslimanskog advokata i gostujućeg profesora međunarodnog prava na Univerzitetu u Padovi, opisuje sebe kao privatni arbitražni centar gdje stranke mogu, uz svoj pristanak, povjeriti svoje sporove njegovim arbitrima. Osnivač centra je naglasio da se principi šerijatskog prava mogu koristiti u odlukama samo ako nisu u suprotnosti s temeljnim principima italijanskog pravnog sistema. Međutim, upotreba naziva poput "šerijatski sud" i odredba o kasnijem pozivanju na italijansko pravo pokrenuli su pitanja o granicama ovlaštenja institucije i njenom odnosu s formalnim pravosudnim sistemom.

Francesco Minottilo, advokat i ličnost u stranci "Budućnost nacije" Roberta Vannaccija, podnio je tužbu tužilaštvu tražeći pravnu reviziju aktivnosti centra. Žalba je dovela do otvaranja slučaja bez optuženog i bez konkretne optužbe. Matteo Salvini, vođa stranke Liga, također se usprotivio onome što je nazvao "islamskim sudom" i stvaranju paralelnih zakona, objavivši da je o tome obavijestio nadležne ministre. U međuvremenu, Unija islamskih zajednica Italije (UCOII) također se distancirala od inicijative, navodeći da je centar osnovan nezavisno i od strane pojedinaca nepoznatih islamskim zajednicama u zemlji te da nije dobio nikakav mandat od tih zajednica. Unija je naglasila da se pravda u Italiji provodi putem sudova Republike i da obraćanje pravosuđu zemlje nije nespojivo s vjerskim običajima muslimana.

Sa pravne perspektive, takozvane "Cartabbia reforme", odobrene Zakonodavnim dekretom br. 149 iz 2022. godine i provedene od februara 2023. godine, proširile su mogućnost izbora stranih pravila ili zakona za rješavanje određenih sporova putem arbitraže. Prema članu 806. italijanskog Zakona o građanskom postupku, arbitraža je u principu moguća za prava koja stranke imaju zakonsko ovlaštenje steći i o kojima se dogovore. Član 822. Zakona također omogućava strankama da izaberu pravila koja regulišu spor, što u određenim okolnostima može uključivati ​​i nedržavne pravne izvore. Međutim, Filippo Danova, profesor građanskog procesnog prava na Univerzitetu u Milanu, naglasio je da ova diskrecija nije neograničena i da odabrana pravila moraju imati prepoznatljivu pravnu strukturu i važenje te da ne smiju biti u suprotnosti s javnim poretkom i temeljnim principima italijanskog pravnog sistema. Na primjer, odluka donesena protiv jedne od stranaka samo zato što je žena bila bi nespojiva s principima prava zemlje.

Shodno tome, glavno pitanje nije samo osnivanje arbitražnog centra s islamskom orijentacijom, već zakonska ograničenja njegovog djelovanja i garancija jednakih prava za stranke. Prema spomenutom izvještaju, postoji i presedan u Beču iz 2025. godine u kojem je prihvaćeno izvršenje arbitražne odluke donesene na osnovu islamskih pravila; iako to ne znači automatsko odobrenje aktivnosti centra u Padovi. Iz ove perspektive, privatna arbitraža zasnovana na nekim vjerskim pravilima ne znači nužno stvaranje paralelnog pravosudnog sistema, ali takav mehanizam ne može zamijeniti italijanski zakon niti ostati izvan njegovog nadzora i ograničenja.

Stoga, prema izvještajima italijanskih medija, legitimnost aktivnosti centra zavisi od načina postupka, saglasnosti stranaka, poštovanja prava na odbranu i kompatibilnosti donesenih odluka sa temeljnim principima italijanskog pravnog sistema.