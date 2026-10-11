  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Saudijska organizacija civilnog zrakoplovstva: Broj poginulih u napadu na aerodrom u Rijadu dostigao je 12

11 oktobar 2026 - 19:47
News ID: 1876802
Saudijska organizacija civilnog zrakoplovstva: Broj poginulih u napadu na aerodrom u Rijadu dostigao je 12

ABNA24: Opća organizacija civilnog zrakoplovstva Saudijske Arabije objavila je da je u napadu na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije poginulo 12 osoba.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Opća organizacija civilnog zrakoplovstva Saudijske Arabije objavila je da je broj poginulih u napadu na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije u subotu porastao na 12, a 309 osoba je povrijeđeno. Prema organizaciji, određeni broj povrijeđenih je u kritičnom stanju, a materijalna šteta od napada se još uvijek procjenjuje.

Organizacija je u nedjelju u saopštenju objavila da su četvero poginulih saudijski državljani, dok su ostale žrtve državljani Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana.

Projektil pogođen u blizini aerodroma Dammam

Turki al-Maliki, glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, izvijestio je da je projektil pao u blizini Međunarodnog aerodroma Kralj Fahd u saudijskom gradu Dammamu, ali nije pružio daljnje detalje.

Aerodrom se nalazi u istočnoj regiji Saudijske Arabije i postao je jedna od glavnih alternativa aerodromu nakon napada na aerodrom u Rijadu.

Opća organizacija civilnog zrakoplovstva Saudijske Arabije ranije je objavila da je Međunarodni aerodrom Kralj Halid bio meta napada u subotu i da su njegove operativne aktivnosti privremeno obustavljene. Ambasade Kanade, Njemačke, Španije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije također su zamolile svoje građane da se drže podalje od aerodroma.

Diplomatski izvor rekao je za AFP da je projektil koji su ispalili Jemenci pogodio aerodrom u Rijadu. Medicinski izvor također je izvijestio o desetinama povrijeđenih i rekao da je pet povrijeđenih hospitalizirano na intenzivnoj njezi. Međutim, jemenske oružane snage još nisu preuzele odgovornost za napad.

Privremena obustava rada aerodroma i otkazivanje letova

Saudijska organizacija za civilno zrakoplovstvo objavila je da se napad dogodio u subotu navečer, dok se napadi na objekte civilnog zrakoplovstva u zemlji nastavljaju.

Prema saopštenju, operativne aktivnosti na aerodromu u Rijadu privremeno su obustavljene u koordinaciji s nadležnim institucijama dok se ne završi procjena štete i ne osigura sigurnost objekata.

Nakon incidenta, neke aviokompanije su otkazale letove do i iz Rijada i zamolile putnike da provjere status svojih letova prije polaska na aerodrom.

Trump: Mogućnost da se SAD pridruže saudijskim napadima protiv Huta

Kao odgovor na ciljanje aerodroma u Rijadu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi se Washington mogao pridružiti saudijskim vojnim napadima na Jemen nakon nedavnih napada. Međutim, naglasio je da još nije donesena nikakva odluka u tom pogledu.

Posljednjih dana u američkim medijima objavljeni su izvještaji prema kojima je Washington odbio zahtjeve Saudijske Arabije da direktno učestvuje u napadima na Jemen, ali je zemlji dostavio informacije i podatke vezane za vojne ciljeve kako bi podržao saudijske vojne operacije.

Trumpove nedavne izjave podižu mogućnost promjene ovog pristupa, iako je pojasnio da konačna odluka još nije donesena.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha