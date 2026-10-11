Saudijska organizacija civilnog zrakoplovstva: Broj poginulih u napadu na aerodrom u Rijadu dostigao je 12

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Opća organizacija civilnog zrakoplovstva Saudijske Arabije objavila je da je broj poginulih u napadu na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije u subotu porastao na 12, a 309 osoba je povrijeđeno. Prema organizaciji, određeni broj povrijeđenih je u kritičnom stanju, a materijalna šteta od napada se još uvijek procjenjuje.

Organizacija je u nedjelju u saopštenju objavila da su četvero poginulih saudijski državljani, dok su ostale žrtve državljani Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana.

Projektil pogođen u blizini aerodroma Dammam

Turki al-Maliki, glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, izvijestio je da je projektil pao u blizini Međunarodnog aerodroma Kralj Fahd u saudijskom gradu Dammamu, ali nije pružio daljnje detalje.

Aerodrom se nalazi u istočnoj regiji Saudijske Arabije i postao je jedna od glavnih alternativa aerodromu nakon napada na aerodrom u Rijadu.

Opća organizacija civilnog zrakoplovstva Saudijske Arabije ranije je objavila da je Međunarodni aerodrom Kralj Halid bio meta napada u subotu i da su njegove operativne aktivnosti privremeno obustavljene. Ambasade Kanade, Njemačke, Španije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije također su zamolile svoje građane da se drže podalje od aerodroma.

Diplomatski izvor rekao je za AFP da je projektil koji su ispalili Jemenci pogodio aerodrom u Rijadu. Medicinski izvor također je izvijestio o desetinama povrijeđenih i rekao da je pet povrijeđenih hospitalizirano na intenzivnoj njezi. Međutim, jemenske oružane snage još nisu preuzele odgovornost za napad.

Privremena obustava rada aerodroma i otkazivanje letova

Saudijska organizacija za civilno zrakoplovstvo objavila je da se napad dogodio u subotu navečer, dok se napadi na objekte civilnog zrakoplovstva u zemlji nastavljaju.

Prema saopštenju, operativne aktivnosti na aerodromu u Rijadu privremeno su obustavljene u koordinaciji s nadležnim institucijama dok se ne završi procjena štete i ne osigura sigurnost objekata.

Nakon incidenta, neke aviokompanije su otkazale letove do i iz Rijada i zamolile putnike da provjere status svojih letova prije polaska na aerodrom.

Trump: Mogućnost da se SAD pridruže saudijskim napadima protiv Huta

Kao odgovor na ciljanje aerodroma u Rijadu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi se Washington mogao pridružiti saudijskim vojnim napadima na Jemen nakon nedavnih napada. Međutim, naglasio je da još nije donesena nikakva odluka u tom pogledu.

Posljednjih dana u američkim medijima objavljeni su izvještaji prema kojima je Washington odbio zahtjeve Saudijske Arabije da direktno učestvuje u napadima na Jemen, ali je zemlji dostavio informacije i podatke vezane za vojne ciljeve kako bi podržao saudijske vojne operacije.

Trumpove nedavne izjave podižu mogućnost promjene ovog pristupa, iako je pojasnio da konačna odluka još nije donesena.