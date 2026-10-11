Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hudžetul-islam Syed Ahmad Iqbal Rizvi, potpredsjednik Pakistanskog vijeća muslimanskog jedinstva, naglasio je na konferenciji za novinare u centralnom sekretarijatu ove organizacije: Pakistan ne bi trebao ući u rat protiv Jemena i trebao bi održati neutralnost i pokušati riješiti sporove posredovanjem i pregovorima.

Pozivajući se na rezoluciju pakistanskog parlamenta iz 2015. godine, rekao je: U to vrijeme, ova zemlja je usvojila politiku nevojnog učešća u sukobu u Jemenu i pokušaj da ga riješi pregovorima; stoga, prije donošenja bilo kakve nove odluke, parlament treba biti informiran i treba se održati transparentna debata o tom pitanju.

Naglašavajući da jemenski narod treba imati pravo da odredi svoju budućnost i donosi vlastite političke odluke, Razavi je pozvao na prekid bombardiranja i opsade zemlje.

Također je rekao da je jemenski narod, uprkos teškim poteškoćama i opsadi, nastavio pružati praktičnu podršku potlačenim Palestincima u Gazi, te da se njihove žrtve i stavovi ne smiju ignorirati.

Potpredsjedavajući Skupštine pakistanskog muslimanskog jedinstva dodao je da umjesto pridruživanja ratu jedne od strana u sukobu Jemena i Saudijske Arabije, zemlja treba težiti miru.

Također je pozvao na transparentnu istragu o navodnim napadima na Jemen i optužbama o napadu na Meku i Medinu, te naglasio: „Optužbe se ne smiju koristiti kao osnova za podsticanje javnog mnijenja i stvaranje razdora između muslimanskih naroda bez čvrstih dokaza.“

Govoreći o ekonomskim, političkim i sigurnosnim problemima Pakistana, Rizvi je upozorio da bi ulazak na novi front mogao povećati probleme zemlje.

Podsjećajući na napetosti s Afganistanom i druge regionalne izazove, rekao je da Pakistan treba učiti iz posljedica svog učešća u afganistanskom ratu u prošlosti i voditi politiku koja čuva nacionalne interese, regionalni mir i jedinstvo islamskog ummeta.