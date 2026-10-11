Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u trenutnoj situaciji u regiji i svijetu, gdje se s jedne strane nastavlja lukavi rat SAD-a i NATO-a protiv Rusije, a s druge strane SAD su se okrenule svom starom savezniku Saudijskoj Arabiji kako bi se spasile iz kaljuže rata s Iranom, kako bi pronašle strategiju za spas od svoje situacije u regiji u ratu s Jemenom, jedina opcija za poraz saudijske, izraelske, američke i zapadne osovine je herojski otpor od Jemena do Libana i Iraka.

U tom smislu, irački stručnjak Abbas Al-Zaidi je u bilješci o nedavnim događajima, posebno na jemenskom frontu, napisao:

Baš kao što je Amerika uvukla Evropu u rat s Rusijom, hoće li se to odnositi i na Iran nakon učešća mekanske koalicije u agresiji na Jemen?

Planovi i programi koji su tokom vremena bili uspješni, bilo na ekonomskom, političkom ili vojnom nivou, ili čak na nivou specijaliziranih sigurnosnih i obavještajnih operacija, često se ponovo provode. Nedavno smo vidjeli mnogo takvih slučajeva koje su Ukrajina i njeni saveznici ponovo koristili protiv Rusije, a istovremeno su mnogi planovi ponovo implementirani protiv osovine otpora nakon događaja Oluje al-Aksa protiv osovine otpora.

Drugo: Ukrajina i NATO

Priča je počela pozivom Ukrajine da se pridruži NATO-u, čemu se Rusija protivila. Postepeno se Evropa uključila u ovaj sukob, i u roku od nekoliko dana izbio je direktan i razoran rat između njih, dok su Sjedinjene Američke Države igrale lukavu ulogu mirotvorca.

Treće: Koalicija u Meki i jemenska agresija

Washington nije uspio formirati međunarodnu koaliciju protiv Irana i pokrenuo je agresiju na zemlje Perzijskog zaljeva. Zatim je signalizirao svom saudijskom savezniku da formira Koaliciju u Meki i naknadno nastavio agresiju protiv Jemena. I Sjedinjene Američke Države i Izrael, usred globalne energetske i ekonomske krize, najavili su svoje neučešće u ovoj agresiji. Uz ponude petrodolara Perzijskog zaljeva, Francuska i Britanija su se pridružile ovoj agresiji, a naravno, pridružili su im se i Turska i Pakistan. Nesumnjivo, ono što se dogodilo bio je uvod u njihovo učešće u predvidljivoj cionističko-američkoj agresiji protiv Irana.

Četvrto: Očigledno odsustvo učešća Izraela u agresiji protiv Jemena, a možda i u očekivanoj agresiji protiv Irana, razlog je zašto je Saudijska Arabija zatražila od Sjedinjenih Država da ne dozvole Izraelu da uzvrati protiv Sadamovog režima, koji ih je ciljao raketama tokom oslobađanja Kuvajta. Ciljevi i zadaci ovog napada su sasvim jasni.

Peto: Trumpov poslušni vojnik, Golani, poslao je 20.000 vojnika u Saudijsku Arabiju da učestvuju u agresiji protiv Jemena, a kasnije će poslati isti broj u Liban i, ako bude potrebno, u Irak.

Šesto: Aktiviranje terorističkih organizacija i njihov izvoz kao vladinih sistema u zemlje regije, slično onome što se dogodilo u Siriji, ponovit će se u većini zemalja regije kao alternativa trenutnim režimima.

Pobjeda Osovine herojstva otpora, ovo će se dogoditi kada integracija Izraela i implementacija Abrahamovog sporazuma propadnu i Amerika pobjegne iz Zapadne Azije, gdje god terorizam vlada i zamjenjuje većinu režima, Sjedinjene Države bi mogle ponovo pronaći priliku da se vrate u regiju kao spasitelj, osvajač i osloboditelj.