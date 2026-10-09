Naši zajednički interesi ne leže u konkurenciji između puteva, već u povezivanju puteva

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - U svom govoru na samitu Zajednice nezavisnih država (ZND), dr. Masoud Pezeshkian, predsjednik Islamske Republike Iran, naglasio je da je našoj regiji više nego ikad prije potrebna otpornost na rat, krize, vanjski pritisak i poremećaje u ekonomskim i komunikacijskim rutama, a uspjeh na ovom putu zahtijeva, prije svega, povezivanje kapaciteta regije. Naši zajednički interesi ne leže u konkurenciji između ruta, već u povezivanju ruta. Izjavio je: Za Centralnu Aziju, Islamska Republika Iran nije samo partner; to je prirodna ruta za povezivanje Centralne Azije i Euroazije s otvorenim vodama. Južne iranske luke u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru, posebno Chabahar, mogu povezati ovu regiju s Južnom Azijom, Afrikom, a zatim i Evropom.

Predsjednik je izjavio da Islamska Republika Iran sebe smatra prirodnim dijelom međusobno povezane geografije regije i da ta veza nije samo geografska, već je ukorijenjena i u historiji, kulturi, civilizaciji i međuljudskim vezama, dodajući: Shodno tome, Islamska Republika Iran predlaže stvaranje formata „Zajednice nezavisnih država + Iran“ ili „ZND+1“ kao fleksibilnog i efikasnog mehanizma za dijalog i saradnju kako bismo mogli razviti zajedničku saradnju u oblastima tranzita, energetike, trgovine, rudarstva, investicija, tehnologije, vode i okoliša, turizma, te naučne i kulturne komunikacije.

Dr. Pezeshkian je također naglasio da danas nismo samo suočeni s izborom između izolacije ili zavisnosti; radije, moramo povezati naše kapacitete jedne s drugima kako bi svaka zemlja mogla imati koristi od prednosti ove zajedničke geografije održavajući svoju nezavisnost i nacionalne izbore. Izjavio je: Umjesto nepovezanosti, trebali bismo se povezati; umjesto erozivne konkurencije, trebali bismo sarađivati; umjesto jednostrane zavisnosti, trebali bismo biti međuzavisni; i umjesto sigurnosti zasnovane na prijetnjama, želimo sigurnost zasnovanu na povjerenju i zajedničkim interesima.