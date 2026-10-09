Ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei: Policijske snage su važni stubovi sigurnosti države

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sigurnost je jedna od najvažnijih Božjih blagodati, a njeno uspostavljanje u različitim dijelovima Irana, od velikih gradova do najmanjih jedinica stanovništva u selima i naseljima, od teških stražarenja u problematičnim vremenskim i klimatskim uslovima planina i mora, dolina i šuma do najcentralnijih dijelova zemlje, dugujemo hrabrosti i požrtvovanosti nesebičnih snaga Policijske komande, kao jednog od snažnih stubova sigurnosti zemlje.

Sigurnost omogućava različite društvene, moralne i javne dimenzije u društvu, a takvo vrijedno služenje, pored borbe na Allahovom putu, uživa snažnu društvenu podršku. Istaknuta uloga policije na različitim nivoima, od komandnih nivoa do štabova, baza i stanica u osiguravanju bezbjednosti postala je istaknutija posljednjih godina, a znaci tog uticaja postali su očigledniji u drugom i trećem nametnutom ratu. Fokus i insistiranje zločinačkog američko-cionističkog neprijatelja da udari na različite redove policije od najviših do najnižih nivoa također su više nego ranije otkrili značaj ove institucije. Očajnički napori i zlonamjerni napadi na stubove reda i sigurnosti društva kakvi nisu zabilježeni u historiji, nisu naveli da hrabre policijske snage odustanu od svoje misije ni za trun. Čak su na ulicama i automobilima vršili dužnosti i obaveze koje su imali u svojim sjedištima.

Zato ugnjetavana i moćna iranska nacija zahvalna je na naporima onih koji služe sigurnosti zemlje, a zauzvrat, policijske snage, koje, poput vojske i IRGC-a, proizlaze iz dubine društva, mogu poboljšati povjerenje naroda u tu vrijednu instituciju svojim ponašanjem koje gradi povjerenje. Moguće je da trud i žrtve čuvara sigurnosti neki ljudi često smatraju uobičajenima, a ta nepravda i nepoznavanje povećavaju njihovu nagradu kod Uzvišenog Boga. Sveobuhvatno jačanje sigurnosnih snaga s različitih ljudskih, hardverskih i softverskih aspekata, posebno u napretku tehnologija, uključujući ciljanu upotrebu umjetne inteligencije u analizi podataka, igra važnu ulogu u kvaliteti i olakšavanju policijskih misija.

Tražeći najveće stepene i Božije zadovoljstvo za šehide policijskih snaga i cijeneći sve porodice i zasposlenike, vojnike, napredne i časne snage, posebno hrabrog i neumornog i mudrog komandanta policije i njegove napore, nadam se da će uz dove našeg Predvodnika, da Allah ubrza njegov dolazak, biti još uspješniji u poboljšanju sigurnosti, autoriteta i dostojanstva islamskog Irana.



Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei,

8. oktobar, 2026.