Iranski ambasador u Vatikanu pozvao Papu da zauzme stav protiv okrutnih američkih sankcija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - hudžetul-islam Mohammad Hossein Mokhtari je u četvrtak u ovom pismu kritikovao represivnu politiku i nehumane postupke Sjedinjenih Američkih Država, upozoravajući na posljedice ograničenja koja je Washington nametnuo na živote običnih ljudi i naglašavajući da političke odluke ne bi trebale utjecati na osnovna ljudska prava. Pozvao je vođu svjetskih katolika da zauzme stav protiv politika koje žrtvuju živote nevinih ljudi za političke ciljeve, iskorištavajući njegov duhovni položaj i međunarodni utjecaj, te da brani prava pogođenih.

Iranski ambasador u Vatikanu također se osvrnuo na zajednička učenja islama i kršćanstva o ljudskom dostojanstvu, te pozvao Papu da javno brani očuvanje humanitarnih puteva, da iskoristi moralne i diplomatske kapacitete Vatikana kako bi spriječio štetne akcije protiv civila i da pozove vjerske vođe da zauzmu zajednički stav u podršci potlačenim narodima.

Naglašavajući da političke i vjerske razlike ne bi trebale sprječavati religije da sarađuju kako bi ublažile ljudsku patnju, napisao je Papi: „Ne zatvarajte nebo običnim ljudima. Jer nebo, prije nego što je polje moći, put je povezivanja ljudi.“