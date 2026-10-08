Rat narativa u Jemenu: medijsko pretjerivanje ne zamjenjuje pobjedu na terenu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), početak napada koji je Saudijska Arabija pokrenula u Jemenu posljednjih dana pratila je široka i intenzivna medijska mobilizacija. Mobilizacija koja se fokusirala na jedan narativ da su snage vlade Adena, koje podržava Saudijska Arabija, povratile kontrolu nad gradom "Dhubab" i moreuzom Bab al-Mandab.

Međutim, prema libanskim novinama Al-Akhbar, činjenice na terenu pokazale su da je najbliža tačka koju su snage stigle bila 32 kilometra od grada Dhubab, koji uključuje moreuz Bab al-Mandab.

Kao dio ove medijske mobilizacije, od zvaničnika vlade Adena, pa čak i novinara i aktivista, zatraženo je da objave više stavova i materijala u znak podrške napadu i podizanja morala vojnih snaga i javnog mnijenja.

Istovremeno, televizijski kanali su ugostili ljude, od kojih većina prima plate od saudijskog posebnog odbora koji upravlja slučajem Jemen. Glavni fokus ovih diskusija bio je na tome da je saudijska koalicija učila iz iskustva pada zapadne obale Jemena, reorganizovala svoje snage i stupila na bojno polje sa modernim oružjem koje je bilo sposobno odrediti ishod bitke.

Narativ šoka i strahopoštovanja za psihološki uticaj

Nasuprot tome, odgovorni izvor u jemenskoj prijestolnici Sani opisao je kampanju kao pokušaj Saudijske Arabije da replicira američko iskustvo u Iraku i Libiji i koristi strategiju poznatu kao šok i strahopoštovanje. Strategija koja se oslanja na stvaranje brzog psihološkog i vojnog šoka na suprotnoj strani kombinacijom vatrene moći i tehnološke nadmoći, intenziteta napada, brzine i iznenađenja kako bi se paralizirala sposobnost neprijatelja da odgovori i slomila njegova volja za nastavkom rata.

Izvor je rekao: „Saudijska Arabija je uključena u rat već 12 godina i mi smo bolje upoznati s njihovim metodama i planovima nego oni sami. Jemenci su stekli veliko iskustvo u suprotstavljanju tim metodama tokom godina rata.

Također je izjavio da se geografija i volja Jemenaca za borbom razlikuju od bilo kojeg drugog mjesta u svijetu i da ono što se dogodilo na terenu ne odgovara količini medijske propagande koja ga prati.

Prema izvoru, saudijski napad bio je ograničen i uglavnom predstava, a uslijedila je masovna medijska mobilizacija Basij, koja ima za cilj stvaranje psihološkog i perceptivnog efekta i stvaranje utiska da je došlo do velike promjene u vojnoj situaciji prije nego što stvarni rezultati na terenu postanu jasni.

Pokušaj prikrivanja napretka Sane u Taizu

Izvor je također ocijenio saudijsku medijsku kampanju kao dio pokušaja prikrivanja terenskih dostignuća jemenskih oružanih snaga u pokrajini Taiz.

Nema slika Dhubaba; tvrdnje još uvijek bez terenske dokumentacije

Uprkos opsežnoj propagandi, saudijski i zaljevski mediji nisu uspjeli objaviti nijednu sliku ili video grada Dhubab, čak i iz daljine.

To ne znači nužno da je isključena bilo kakva ograničena infiltracija u otvorena područja bez direktnog pokrivanja odbrambenih linija između dvije strane. Međutim, nedostatak bilo kakve jasne vizuelne dokumentacije stavlja ove tvrdnje u kontekst obmanjujuće propagande.

S druge strane, uprkos ponovljenim pozivima Rashada Al-Alimija, šefa Predsjedničkog vijeća Adena, koje podržava Saudijska Arabija, na opštu mobilizaciju, reakcije su bile gotovo zanemarive. Posebno u provinciji Al-Bayda, gdje je nekoliko šeika izašlo iz hotela u Rijadu i pozvalo narod na borbu.

U međuvremenu, čini se da postoji konsenzus među plemenima ove provincije o protivljenju povratku na situaciju prije 2015. godine, kada je grupa Al-Kaida dominirala provincijom.

Uloga Sjedinjenih Država; od obavještajne podrške do čekanja ishoda bitke

U ovim okolnostima, čini se da Sjedinjene Države nisu daleko od razvoja događaja. Američki državni sekretar Marco Rubio opisao je ono što se dešava u Jemenu kao kontraofanzivu za vraćanje jemenske teritorije od Huta i rekao da Washington ima sigurnosni sporazum sa Saudijskom Arabijom i namjerava ga se pridržavati.

Prije nekoliko dana objavljeni su medijski izvještaji u kojima se navodi da je američka obavještajna agencija dostavila Saudijskoj Arabiji detalje o vojnim ciljevima u Jemenu. To je postavilo pitanja o prirodi i obimu stvarne uloge SAD-a u ovoj kampanji.

Da li Washington trenutno čeka ishod saudijske operacije?

Obavješteni jemenski izvori u glavnom gradu Jemena, Sani, vjeruju da je Washington trenutno u poziciji posmatrača, čekajući terenske rezultate saudijske operacije, a zatim bi mogao povećati svoj nivo učešća.

Prema ovim izvorima, prethodne američke obavještajne i istraživačke analize zaključile su da saudijske plaćeničke snage imaju ograničene vojne sposobnosti i nisku borbenu efikasnost.

Ovi izvori također ukazuju na praznine i razlike između različitih saudijskih plaćeničkih grupa i nedostatak dovoljne motivacije za rat među nekim od ovih snaga. Faktori koji bi mogli utjecati na njihovu sposobnost izvođenja kopnenih operacija.