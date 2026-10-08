3,3 milijarde američkih dolara štete; 81 avion i dron oštećen u ratu protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvještaj centra povezanog s američkim Kongresom pokazuje da je tokom rata između SAD-a i cionističkog režima protiv Irana od početka rata prije otprilike sedam mjeseci, najmanje 81 američki avion, helikopter i dron uništen ili oštećen. Vrijednost ove štete procjenjuje se na oko 3,3 milijarde dolara.

Izvještaj, koji je ažuriran ovog mjeseca, objavila je Kongresna istraživačka služba (CRS), istraživačka i organizacija za javnu politiku koja je podružnica američkog Kongresa.

Prema izvještaju, broj američkih aviona, helikoptera i dronova koji su oštećeni ili izgubljeni mogao bi se povećati kako se budu objavljivale nove informacije i ažuriranja.

Detalji o šteti

Izvještaj, koji prikuplja štetu zabilježenu od početka rata SAD-a s Iranom 28. februara, pokazuje da je najveći dio štete povezan s dronovima MQ-9 Reaper. Najmanje 45 ovih dronova je izgubljeno.

Navedeno je i 12 borbenih aviona F-15E Strike Eagle. Prema izvještaju, tri od ovih borbenih aviona uništena su prijateljskom vatrom u kuvajtskom zračnom prostoru u martu.

Ostali oštećeni ili izgubljeni avioni uključuju F-35A Lightning II, dva A-10 Thunderbolt II, sedam tankera KC-135 i avion za upozorenje i kontrolu u zraku E-3 Sentry.

Izvori podataka izvještaja

Podaci uključuju zbirku operativnih događaja zabilježenih od početka rata protiv Irana i zasnovani su na evidencijama Ministarstva rata SAD-a, podacima Centralne komande SAD-a (CENTCOM), rezultatima istraga generalnog vojnog inspektora i medijskim izvještajima.

Izvještaj također upozorava na potencijalna opterećenja američke obrambene industrijske baze i sposobnost američkog Ministarstva rata da brzo zamijeni izgubljene avione.

Veliki troškovi rata za SAD

Prema procjenama Budžetskog ureda američkog Kongresa, rat protiv Irana košta američki budžet između 2 i 3 milijarde dolara mjesečno. Ova cifra bi se mogla povećati ako sukob eskalira i poveća se razmjena vatre između američke i iranske strane.

Prema ovom izvještaju, ukupni troškovi američkog rata protiv Irana dostigli su oko 44 milijarde dolara zaključno sa 3. septembrom, od čega se oko 60 posto odnosi na bombe, rakete i municiju.