Artiljerijski napadi cionističkog režima nastavljeni u južnom Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionističke okupacijske snage jutros su gađale grad Al-Mansouri u južnoj provinciji artiljerijskim napadima, a zatim su se ti napadi proširili na dolinu Zabqin u pokrajini Nabatiyeh.

Prema ovom izvještaju, predgrađa gradova Hadata i Bar-Ashit te Wadi Zabqin također su bila meta cionističkih napada jutros. Zatim je Hadada gađana artiljerijskom vatrom, a istovremeno su okupacijske snage ispalile snažnu baražnu vatru na grad.

Novinska agencija je također izvijestila da su dronovi izraelskog režima letjeli na maloj visini iznad grada Tira i njegovih predgrađa.

Od 2. marta, izraelski režim je izvršio napade na Liban, koji su, prema libanonskim zvaničnicima, rezultirali smrću najmanje 4386 ljudi, ranjavanjem 12.413 ljudi i raseljavanjem više od milion ljudi.