Brzi odgovor Jemena na Saudijsku Arabiju; neuspjeh u infiltraciji Bab al-Mandab i raketni napadi na važne centre i aerodrome

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Yahya Saree, glasnogovornik Oružanih snaga Jemena, najavio je provođenje nekoliko vojnih operacija protiv vojnih položaja i objekata Saudijske Arabije, kao i obaranje špijunskog drona iz ove zemlje.

Glasnogovornik Oružanih snaga Jemena objavio je da je saudijski špijunski dron tipa "CH-4" oboren u zračnom prostoru pokrajine Al-Jawf.

Dodao je: "Aerodrom Kralj Halid u Rijadu također je bio meta brojnih dronova."

Saree je također najavio provedbu dvije vojne operacije protiv Međunarodnog aerodroma Abha i baze Khamis Mushait, rekavši da su ove dvije operacije izvedene korištenjem brojnih balističkih raketa i dronova.

Nastavio je: "Okupljanje neprijateljskih elemenata također je ciljano u jedinstvenoj operaciji u kasarni "Dagharir" u Jizanu, kasarni "Akefa" u Asiru i kasarni "Al-Musam" u Jizanu.

U tom kontekstu, informativni ured Uprave za sigurnost Adena, povezan sa saudijskom marionetskom vladom, objavio je da su dvije rakete koje je ispalila grupa Ansarallah ciljale Međunarodni aerodrom Aden.

Neuspjeh pokušaja infiltracije u Bab al-Mandab

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je objavio da su opsežni napori saudijskih plaćeničkih snaga da se infiltriraju u strateški moreuz Bab al-Mandab naišli na odgovor jemenskih snaga i suočili se s potpunim neuspjehom.

Saree je naglasio da su ovi vojni pokreti u ovoj osjetljivoj osi, bez postizanja ikakvog uspjeha na terenu, doveli do prisilnog povlačenja agresorskih snaga.

Dodao je: "Ovaj neuspjeh pokazuje nesposobnost Saudijske Arabije da promijeni vojne jednačine u područjima pod kontrolom jemenskih oružanih snaga."

66 saudijskih zračnih napada na jemenska područja

Uz ovo Saree je izvijestio o intenziviranju saudijskih zračnih napada i objavio da je u protekla 24 sata izvedeno 66 novih zračnih napada na stambena područja u Jemenu.

Prema objavljenim izvještajima, saudijski borbeni avioni F-15 i Typhoon, koji su poletjeli iz zračnih baza Khamis Mushait i Taif, gađali su civilnu infrastrukturu u provincijama Al-Jawf, Taiz, Marib, Al-Hodeidah, Hajjah i Saada.

Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je u ovim napadima poginuo ili povrijeđen određeni broj civila, posebno žena i djece.

Napomenuo je da je, uključujući nedavne napade, broj saudijskih zračnih i raketnih napada dostigao 1.642 od početka nove runde borbi.