Jemen u ubrzanoj revoluciji ratovanja dronovima

Evolucija rata dronovima

Ova je promjena posebno došla do izražaja u avgustu kada su se u borbama pojavili mali dronovi i multirotorske letjelice opremljene za nošenje i ispuštanje eksplozivnih sredstava. To se dogodilo u trenutku kada su snage saudijskih plaćenika pokušavale smanjiti zaostatak u sposobnostima upotrebe dronova za Ansarullahom koji je tokom protekle decenije razvio raznovrstan arsenal bespilotnih letjelica.

U arsenalu dronova Ansarullaha posebno se izdvajaju dvije glavne porodice. Prvu čine dronovi Qasef, jednosmjerne napadne letjelice čiji dizajn veoma podsjeća na iranski Ababil-T i koje mogu nositi bojevu glavu tešku oko 30 kilograma. Za razliku od izviđačkih dronova koji se nakon misije mogu vratiti, ove letjelice su napravljene da dosegnu cilj i eksplodiraju. Među najpoznatijim modelima ove porodicesu Qasef-1 i Qasef-2.

Drugu porodicu čine dronovi Samad,ado sada je proizvedeno četiri modela. Samad-1 se uglavnom koristi u izviđačkoj ulozi, dok se Samad-2, a posebno Samad-3, u različitim izvještajima opisuju kao dronovi sposobni za napade na velikim udaljenostima.

Jedan od najpoznatijih modela je Samad-3. Njegov deklarisani domet iznosi oko 1.500 kilometara, a može nositi bojevu glavu tešku oko 18 kilograma.Iako Samad-3 nosi manju količinu eksploziva od Qasefa, njegov veći domet omogućava mu da doseže udaljenije ciljeve, duboko unutar susjednih zemalja.Samad-3 je privukao pažnju tokom napada Ansarullaha na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kasnije i u napadima povezanim s Crvenim morem. Ovi dronovi su uglavnom konstruisani za dugotrajne letove na velikim udaljenostima.

Dronovi Wa’id su,također, razvijeni za napade Ansarullaha na velikim udaljenostima i uglavnom pripadaju kategoriji jednosmjernih napadnih dronova namijenjenih da do cilja dopreme eksplozivni teret. Osnovna karakteristika ove klase je sposobnost dosezanja ciljeva na velikim udaljenostima.Dron Yafa, dug tri metra i s rasponom krila od šest metara, predstavlja dugometni samoubilački dron koji je Ansarullah predstavio i počeo koristiti nakon uspješne operacije u julu 2024. godine, kada je probio protuzračnu odbranu izraelskog režima i pogodio cilj u Tel Avivu.

FPV dronovi

U značajnom razvoju događaja, snage povezane sa Saudijskom Arabijom na frontu kod Mariba pronašle su i zaplijenile mali FPV dron 11. avgusta, navodi se u novom izvještaju Al-Arabija. Dron je bio opremljen kalemom s optičkim vlaknom.Prema analizi koju je objavila Shiba Intelligence, platforma specijalizovana za sigurnost Crvenog mora i moreuza Bab el-Mandeb, ovo predstavlja prvi dokumentovani slučaj pojavljivanja takvog drona u arsenalu Ansarullaha.

Vrijedi napomenuti da su snage Ansarullaha tokom protekla dva mjeseca objavile brojne fotografije i videosnimke napada dronovima na položaje saudijskih plaćenika čime je ukazano na preciznost ovog oružja. Kada je saudijsko-emiratska koalicija u martu 2015. godine pokrenula kampanju u Jemenu, Ansarullah se uglavnom oslanjao na lahko naoružanje. Danas je, oslanjajući se na domaće kapacitete, unaprijedio proizvodnju projektila i dronova te proširio domet svojih vojnih sposobnosti.

Dronovi s optičkim vlaknom su relativno jeftino taktičko oružje koje se, uglavnom, koristi u blizini linija fronta za napade na vojna vozila, artiljerijske položaje, utvrđenja i pješadiju.Promjena, međutim, nije bila ograničena samo na FPV dronove. Snimci koje je 21. avgusta objavio medij povezan s Ansarullahom prikazali su upotrebu kvadrokopterskih multirotorskih dronova sposobnih za nošenje manjih eksplozivnih sredstava.

Jedan od dronova Ansarullaha koji može obavljati takve zadatke jeste Rajum, heksakopter koji se koristi za izviđanje i ispuštanje eksplozivnih sredstava na ciljeve na zemlji.Snage poznate kao “Južni divovi”, 14. septembra, su saopćile da su oborile veliki dron na frontu Kaboub, u blizini Bab el-Mandeba, koji je izgledao poput Rajuma.

Dronovi ulaze u “lanac uništenja”

Najnoviji krug sukoba otkrio je novi način upotrebe dronova od strane Ansarullaha. Uz raketne napade na vojne položaje, zabilježeni su i objavljeni snimci iz zraka.Dana 7. septembra, vojni mediji Ansarullaha objavili su snimke napada na kamione koji su prevozili vojnu opremu unutar aerodroma Al-Wadiah, u blizini jemensko-saudijske granice.Kombinovanje izviđanja iz zraka s raketnim napadima moglo bi predstavljati korak ka razvoju onoga što vojna literatura naziva “lancem uništenja” (kill chain). Ovakav pristup omogućava brže identificiranje ciljeva, preciznije određivanje njihove lokacije, bolje određivanje trenutka napada i procjenu štete nakon napada, posebno protiv pokretnih ciljeva ili onih koji se nakratko izlažu.

Zaraćene strane široko koriste dronove

Pored Ansarullaha, i saveznici Saudijske Arabije su posljednjih mjeseci ostvarili određeni napredak u upotrebi dronova na bojnom polju. U julu su objavili da u sukobima koriste jednosmjerne napadne dronove.Dana 18. septembra, jemenski korisnici društvenih mreža objavili su snimke drona koji leti iznad Sane. Tim Masbara, pozivajući se na vizuelne sličnosti, ocijenio je da dron podsjeća na jednu od letjelica prikazanih na vojnoj paradi u julu, iako nije mogao utvrditi tačan model.

Sada posjedovanje ovih sposobnosti više nije ograničeno samo na Ansarullah i snage povezane s Rijadom. Dana 17. avgusta, brigade “Južnih divova”su,također, objavile da su u svoju borbenu strukturu uključile grupu dronova.Objavljene fotografije i materijali prikazivali su kombinaciju FPV napadnih dronova, multirotorskih dronova opremljenih sistemima za ispuštanje eksplozivnih sredstava i jednosmjernih napadnih dronova.

Dana 28. avgusta, snage Dira al-Watan, što na arapskom znači “Štit domovine”, predstavile su ono što su nazvale novim “strateškim dronom” tokom vojne vježbe. To je još jedan pokazatelj koliko se ova tehnologija proširila među različitim snagama koje se bore u Jemenu.

Na osnovu ovih događaja, evolucija ratovanja dronovima u Jemenu više se ne ogleda samo u povećanju broja dronova ili širem rasponu modela. Promijenile su se i njihove namjene – od nadzora i izviđanja, preko ispuštanja eksplozivnih sredstava i direktnih napada, do povezivanja izviđanja iz zraka sa samim napadima.Zbog toga su dronovi postali jedno od ključnih sredstava za vođenje i usmjeravanje borbi na terenu.