Iranski napad na sigurnosni kišobran Washingtona/Trumpova antiislamska politika i opadajući položaj Amerike na Bliskom istoku

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Michael Young, kolumnista novina National u Emiratima, u članku je razmatrao imigracijske politike administracije Donalda Trumpa protiv građana zemalja s muslimanskom većinom kao faktor koji bi mogao dovesti do slabljenja položaja Amerike na Bliskom istoku. On tvrdi da pristup Trumpove administracije prema muslimanima, izvan imigracijske politike, ima implikacije na sigurnost Washingtona i geopolitičke odnose sa zemljama u regiji.

Legalna imigracija iz muslimanskih zemalja opala za 96%

Dana 30. septembra, Young, službeni nalog Bijele kuće za brzi odgovor na društvenim mrežama, X, citirao je studiju Instituta Cato koja je pokazala da je legalna imigracija iz zemalja s muslimanskom većinom opala za 96% otkako je Trump preuzeo dužnost. 19 zemalja na listi bile su arapske zemlje, zemlje Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, kao i članice Arapske lige u Istočnoj Africi, poput Somalije, Sudana i Džibutija.

Autor vjeruje da objavljivanje ove statistike od strane Bijele kuće pokazuje da Trumpova administracija ovaj pad vidi kao pozitivno postignuće; potez koji on vidi kao pokušaj ponovne implementacije Trumpove ideje o "zabrani muslimana" iz 2017. godine, osim što je ovaj put fokus na legalnim imigrantima.

Kritika istraživača Cato instituta

Young piše da je ponos američke vlade na ograničavanje ulaska muslimana, uključujući građane zemalja s kojima Washington ima bliske političke veze, znak Trumpovog kontinuiranog pristupa ciljanju muslimana. On smatra da je ta politika dio onoga što naziva Trumpovim "nacionalnim etnicizmom".

Ovaj pristup je čak izazvao kritike i od Davida Beersa, istraživača Cato instituta koji je proveo istraživanje koje je navela Bijela kuća. Beers je kritizirao korištenje njegovog istraživanja od strane Bijele kuće, rekavši da ta politika šteti Amerikancima i čini zemlju "manje sigurnom, manje slobodnom i manje prosperitetnom". Također je napomenuo da imigranti iz zemalja s muslimanskom većinom u prosjeku imaju bolje obrazovanje i kvalificiranija radna mjesta, te da su pomogli u smanjenju saveznog, državnog i lokalnog budžetskog deficita za 1,1 bilion dolara u posljednje tri decenije.

Islamofobija; problem izvan granica Amerike

U drugom dijelu bilješke, Young ukazuje na istraživanje Pew Research Centra iz proljeća 2026. godine, prema kojem 43% odraslih Amerikanaca smatra muslimane "manje patriotskim" od ostalih Amerikanaca, dok ih samo 4% smatra "više patriotskim". Također, 42% je reklo da američki muslimani imaju negativan utjecaj na zemlju, a samo 17% smatra njihov utjecaj pozitivnim.

Pozivajući se na knjigu "Islamofobija u Americi" Rosine Ali, autor naglašava da uprkos upornoj diskriminaciji muslimana, postoji i otpor u američkom društvu prema ovoj situaciji. Kao primjer ovog protivljenja smatra brzu reakciju na poruku Bijele kuće o statistikama imigracije.

Od imigracije do budućnosti američkog utjecaja na Bliskom istoku

Glavni dio Youngovog argumenta počinje ovdje, a to je da na prvi pogled američka imigracijska politika prema muslimanima možda nema direktnu vezu s održivošću geopolitičkog poretka na Bliskom istoku koji predvodi Washington. Prema njegovim riječima, sigurnosni odnosi se obično zasnivaju na interesima, dok je imigracijska politika povezana s percepcijom društvene kohezije od strane vlade i društva; ali u praksi, ta dva područja mogu biti isprepletena.

Da bi to ilustrovao, Young ukazuje na NATO, Evropsku uniju i sigurnosni pakt ACOUS između Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, te kaže da su ovi sigurnosni aranžmani zasnovani na nekoj vrsti zajedničke vrijednosti pored zajedničkih interesa. Prema njegovim riječima, takva zajednička osnova nije postojala u odnosima Amerike s Bliskim istokom, a sigurnosni odnosi Washingtona sa zemljama u regiji uglavnom su se zasnivali na transakcijskim kalkulacijama.

Utjecaj rata na Iran i potraga za novim sigurnosnim putevima

Prema ovom kolumnisti, kada su odnosi između zemalja isključivo transakcijski, temelji ovog odnosa se također poljuljaju kada jedna od strana ne ispuni svoje obaveze. Young smatra da je američki sigurnosni kišobran u regiji pretrpio značajan udarac tokom sukoba s Iranom, te da iz tog razloga neke zemlje u regiji razmatraju alternativne puteve kako bi osigurale svoju sigurnost; među njima se poziva na Sporazum o zajedničkoj odbrani iz Meke.

Autor dalje ukazuje na iskustvo Egipta nakon rata u junu 1967. godine i tvrdi da su, uprkos egipatskom vojnom porazu, dijelovi arapskog društva održali emocionalnu vezu s Egiptom i Gamalom Abdelom Nasserom, faktor koji je omogućio Kairu da godinama uživa u nekoj vrsti regionalne meke moći. On smatra da američki sigurnosni poredak na Bliskom istoku ne uživa takvu emocionalnu i društvenu podršku.

U svom zaključku, Young tvrdi da je za mnoge ljude u regiji način na koji neke američke političke ličnosti govore o muslimanima doprinio široj percepciji: da su Sjedinjene Države ravnodušne prema interesima i dobrobiti velikog dijela ljudi na Bliskom istoku. On smatra da su američke akcije u Gazi također ojačale ovu percepciju u javnom mnjenju regije.

On tvrdi da ako politički odnos ima ograničene praktične koristi za arapske zajednice i ako je praćen pogrdnim izjavama protiv muslimana i vrijednosti koje oni cijene, postoji malo podsticaja za odbranu takvog odnosa. Young na kraju zaključuje da politika Trumpove administracije o ograničavanju imigracije iz zemalja s muslimanskom većinom šalje jasnu političku poruku regiji i da bi mogla dodatno potkopati temelje "američkog mira" ili Pax Americana na Bliskom istoku.