Povećan službeni kurs dolara u Iraku usred ekonomskih pritisaka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Centralna banka Iraka povećala je u srijedu službeni kurs dolara u zemlji sa 1320 dinara na 1520 dinara. Ovo je prva promjena službenog kursa u više od tri godine i dolazi u vrijeme kada se iračka ekonomija suočava sa sve većim pritiscima i devalvacijom nacionalne valute na paralelnom tržištu.

U saopštenju Centralne banke Iraka navodi se da je, na osnovu odluke iračke vlade, prodajni kurs dolara za javnost utvrđen na 1520 dinara za dolar.

Banka je zatražila od banaka, kompanija za elektronsko plaćanje i mjenjačnica da zaustave prethodni kurs i implementiraju novi.

Rastući jaz između službenog i paralelnog tržišnog kursa

Kurs dolara na paralelnom tržištu Iraka dostigao je oko 1.600 dinara za dolar u posljednjih nekoliko sedmica, što ukazuje na značajan jaz između službenog kursa i kursa kojim se trguje na neslužbenom tržištu.

Povećanje službenog kursa dolazi u trenutku kada je irački dinar pod pritiskom i vlada pokušava kontrolirati jaz između službenog kursa i paralelnog tržišta.

Iračka ekonomija u velikoj mjeri ovisi o nafti

Irak u velikoj mjeri ovisi o prihodima od nafte, s oko 90 posto prihoda koji dolazi od nafte.

Ovi prihodi su neophodni za pokrivanje troškova uvoza, održavanje stabilnosti dinara i isplatu plata državnim službenicima i penzionerima.

Međutim, izvoz iračke nafte naglo je opao od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, a Hormuški moreuz je zatvoren nekoliko mjeseci. Istovremeno, cijena robe široke potrošnje u Iraku također je porasla.

Devizne rezerve pale za 20 milijardi dolara

Prema izvještaju, iračke devizne rezerve smanjene su za oko 20 milijardi dolara.

Nakon pada prihoda od nafte, iračka vlada je također bila prisiljena pribjeći domaćem zaduživanju kako bi finansirala svoje poslove.

Ovi uslovi su dodatno opteretili valutnu politiku Bagdada i smanjili sposobnost vlade da održi prethodni kurs dinara u odnosu na dolar.

Kraj sistema aukcija dolara

Irak je zvanično zaustavio sistem aukcija dolara početkom 2025. godine. Ova akcija je preduzeta pod pritiskom SAD-a i s ciljem ograničavanja transfera dolara sankcionisanim subjektima, posebno Iranu.

Nakon uvođenja ograničenja na ponudu dolara u Iraku, u zemlji je formirano paralelno tržište i jaz između zvaničnog kursa i kursa kojim se trguje na nezvaničnom tržištu se povećao.

Povećanje zvaničnog kursa dolara u Iraku sa 1.320 dinara na 1.520 dinara sada je prvo zvanično prilagođavanje deviznog kursa u zemlji u više od tri godine i pokazuje da su ekonomski i valutni pritisci na Irak dostigli fazu koja je uticala i na monetarnu i valutnu politiku zemlje.