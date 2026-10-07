Hamas: Posljednje poglavlje operacije Oluja Al-Aksa još nije napisano

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - pokret Hamas je u izjavi objavio da su napori cionističkog režima i njegovih pristalica da insinuiraju da je bitka počela 7. oktobra jasno iskrivljavanje stvarnosti i njegovih motiva. Prema Al-Mayadeenu, Hamas je naglasio: Sukob s neprijateljem nije počeo 7. oktobra, a njegova posljednja poglavlja još nisu napisana. Pokret je objavio da su protekle tri godine otkrile golo lice terorističkog okupatora i njegovu nacističku prirodu, te da je cionistički režim tokom ovog vremena počinio genocid i strašne masakre.

Hamas je dodao da je tokom ove tri godine cionistički režim u svojim napadima ciljao djecu, žene i civile te uništio infrastrukturu i vitalne objekte Pojasa Gaze. Ove akcije dovele su do šehadeta više od 74.000 ljudi i ranjavanja 175.000, kao i do zatočeništva i nestanka desetina hiljada.

Hamas je također rekao, pozivajući se na stavove drugih palestinskih grupa otpora, da su događaji od 7. oktobra otkrili "velike propuste" u sigurnosnim strukturama, obavještajnim i vojnim sposobnostima cionističkog režima, te da su protekle tri godine pokazale da "moć i tehnološka superiornost same po sebi ne mogu odrediti sudbinu sukoba".

Pokret je naglasio da zaštita palestinskog nacionalnog projekta zahtijeva okončanje unutrašnjih sporova i obnovu palestinske političke strukture kroz inkluzivni nacionalni dijalog; dijalog koji se zasniva na učešću, poštovanju pluraliteta grupa i očuvanju uloge svih palestinskih struja i grupa. Hamas je također najavio da će nastaviti težiti stvaranju jedinstvene nacionalne strategije u kojoj učestvuju sve palestinske grupe, nazivajući to "jedinim načinom da se suprotstave planovima okupatora".

U drugom dijelu svoje izjave, pokret je naglasio posvećenost Hamasa i drugih grupa otpora sprovođenju obaveza iz sporazuma o prekidu vatre i rekao da će sarađivati ​​sa posrednicima kako bi sporazum bio uspješan. Hamas je također smatrao američku vladu i posrednike odgovornima za prisiljavanje cionističkog režima da sprovede svoje obaveze i implementira mapu puta koju je pokret pristao.

Hamas je zaključio rekavši: "Naša nacija brani sebe, svoju zemlju, svoja prava i svoje svetinje i branit će svoje pravo da se odupre okupaciji do njenog kraja i uspostavljanja slobodne i nezavisne palestinske države."

U tom smislu, palestinske grupe otpora su objavile da su događaji od 7. oktobra otkrili velike propuste u sigurnosnim, obavještajnim i vojnim sposobnostima cionističkog režima. Ove grupe su naglasile da su protekle tri godine dokazale da moć i superiornost tehnologije same po sebi ne mogu odrediti sudbinu sukoba.

Palestinske grupe otpora su također najavile da zaštita palestinskog nacionalnog plana zahtijeva okončanje unutrašnjih sporova i restrukturiranje palestinske strukture kroz sveobuhvatni nacionalni dijalog. Naglasile su da sveobuhvatni palestinski nacionalni dijalog mora biti zasnovan na učešću, poštovanju pluraliteta različitih struja i grupa i očuvanju uloge svih palestinskih snaga i grupa.