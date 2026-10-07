General-major Abdullahi: Branit ćemo Front otpora do oslobođenja Kudsa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), general-major Abdullahi je u poruci povodom godišnjice operacije razbijanja neprijatelja, Oluje Al-Aksu, naglasio: 7. oktobar je transformirao odbrambenu strategiju Fronta otpora u ofanzivnu strategiju za legitimnu odbranu palestinskog naroda i njihove zemlje i ubrzao pad uzurpatorskog, ubijajućeg i represivnog cionističkog režima.

U drugom dijelu poruke načelnika Generalštaba Oružanih snaga i komandanta Centralnog štaba Khatam Al-Anbiya navodi se: Neprijatelji islamskog ummeta, posebno zločinački i apatridni cionisti, trebaju znati da će se epska djela šehida Fronta otpora, posebno velikih šehida hadži Kasema Soleimanija, Sayyeda Hasana Nasrallaha, Ismaila Hanije i Jahje Sinvara, nastaviti i označit će kraj okupacionog režima u Jerusalemu.

Na kraju ove poruke, general-major Abdullahi je izjavio: Božjom milošću, uputama šehidskog vođe ummeta, velikog ajetullaha Imama Hameneija, neka mu se Bog smiluje, i Vrhovnog vođe Islamske revolucije, Njegovog Visočanstva ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija, neka ga Bog zaštiti, nastavit ćemo braniti sveto pitanje Palestine i Fronta otpora do oslobođenja Kudsa.