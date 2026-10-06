Šejh Naim Qassem: Šehid Nasrallah ojačao je stratešku infrastrukturu otpora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, u govoru na ceremoniji otkrivanja Instituta za očuvanje i širenje naslijeđa šehida Sayyeda Hassana Nasrallaha, opisao je očuvanje dragocjenog naslijeđa Vođe Otpora vitalnom potrebom.

Na početku svog govora, osvrćući se na strpljenje i upornost Otpora protiv kontinuirane agresije, posebno u posljednje dvije godine, generalni sekretar Hezbollaha je rekao: Da je ova izraelsko-američka agresija protiv bilo koje druge zemlje u svijetu izvršena istim intenzitetom kao što je bila protiv otpora Hezbollaha, libanonske nacije i naših časnih boraca otpora, Otpor i zemlja bi se odavno srušili.

Šejh Naim Qassem je naglasio: Strpljenje ovog Otpora dolazi od blagoslova Vođe šehida Otpora i njegovog vodstva, te od ove čiste, nevine, vjerne i voljene nacije, i od ovih časnih boraca Otpora, i od ovih porodica koje su se uvijek žrtvovale i nastavljaju se žrtvovati bez ikakvih pitanja.

Dodao je: „Nemojte nam govoriti šta radimo. Sve dok ova agresija postoji, ne možemo biti ništa drugo osim Otpora. Recite neprijatelju da napusti našu zemlju kako bi se moglo pronaći rješenje.“

Izjavio je: „Rješenje počinje ponižavajućim odlaskom neprijatelja; izraelskog i američkog neprijatelja koji ga podržavaju svom snagom da izvrši invaziju na našu regiju. Ovo je naše rješenje; ne tražite od nas drugo rješenje.“

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je: „23-godišnje jačanje infrastrukture Fronta Otpora i razvoj mape puta dostojanstva, slobode i prosperiteta od strane velikog šehida Sayyeda Hassana Nasrallaha ostavili su strateško i vječno naslijeđe za buduće generacije.“

Dodao je: „Očuvanje ovog vrijednog naslijeđa i bilježenje njegovih intelektualnih, kulturnih, političkih i operativnih ideja u sakupljenom i kategoriziranom formatu je vitalna potreba za Front otpora.“

Naim Qassem je dodao: „Kodifikacija ovog živog naslijeđa i prikupljanje njegovih usmenih i pisanih djela pružit će platformu za duboko iskorištavanje od strane istraživača, univerziteta i strateških institucija, te će osigurati nastavak diskursa otpora u javnosti i medijima.“

Govoreći o datumu osnivanja Hezbollaha, rekao je: Hezbollah je osnovan 1982. godine, a 1992. godine, deset godina nakon osnivanja, Sayyed Hassan je preuzeo poziciju generalnog sekretara od vođe šehida Otpora, Sayyeda Abbasa al-Moussawija. Sayyed Hassan bio je jedan od osnivača, ali od 1992. godine do svog mučeništva, 31 godinu kasnije, radio je na učvršćivanju stubova otpora i ove originalne misli i smjera koji će upravljati i biti učinkovit za buduće generacije na putu ka slobodi, časti, dostojanstvu i kreposnom i prosperitetnom životu u poslušnosti Bogu.“

Generalni sekretar Hezbollaha rekao je: „Suočeni smo s vrlo velikim naslijeđem; uključujući govore, propovijedi, sastanke, razgovore, zapisnike i usmena sjećanja tokom decenija, koje moramo prikupljati, arhivirati i staviti na raspolaganje istraživačima i javnosti kako bi mogli imati koristi od ovog intelektualnog, kulturnog, političkog i praktičnog bogatstva.

Šest stubova naslijeđa vođe šehida Otpora

Šejh Naim Qassem je nastavio isticati šest stubova koji čine ovo naslijeđe i temelj Hezbollaha i Fronta otpora:

Rekao je: Prvo, veza s islamom i pridržavanje autentičnog muslimanskog islama; Islam koji se fokusira na obrazovanje osobe i nudi metodu koja poboljšava njen život i garantuje joj nagradu u zagrobnom životu. Tokom tog perioda, Sayyid Hassan je radio na isticanju koncepata, misli, vjerovanja i obrazovanja zasnovanog na islamu.

Dodao je: Drugi stub je obrazovanje zasnovano na džihadu, i to je fundamentalna tačka. Džihad je princip i temelj, i da bismo zaštitili naše generacije, zemlju, prava i dostojanstvo, moramo voditi džihad sa našim neprijateljima. Sayyid Hassan se posebno ističe time što je naglašavao titulu Kerbele i Ašure i vodstvo imama Huseina (a.s.) u pitanju džihada.

Imam Homeini (ra) je rekao: "Sve što imamo je od Ašure"; praktičnu primjenu ove izjave izvršio je vođa šehida nacije, koji je naglašavao ne samo tokom dana Ašure, već uvijek džihad, atmosferu šehadeta i obrazovanje nacije.

Kao treću i četvrtu temu naveo je islamsko predvodništvo i iščekivanje Obećanog Mehdija.

Sajid Nasrallah je uvijek naglašavao da živimo u eri čekanja Imama Mehdija. Čekanje znači prihvatanje starateljstva Imama Mehdija (A.S.) i povjerenje u konačnu pobjedu i pravdu koja će obuhvatiti cijeli svijet.

Šejh Qasim je rekao: Peta tema je islamsko jedinstvo. Sajid Hasan je bio veoma uporan i entuzijastičan u pogledu jedinstva između sunita i šiita, jedinstva unutar šiita i širenja jedinstva na nacionalnom i ljudskom nivou. Obrazovanje kojem je postavio temelje stvorilo je ovu konvergenciju.

Dodao je: Na domaćem nivou, on je također bio potpuni patriota; vjerovao je u zajednički život, nacionalno jedinstvo i empatiju između vojske, nacije i otpora.

Generalni sekretar Hezbollaha, spominjući velikog komandanta Fronta otpora, dodao je: Ne smijemo zaboraviti šta je učinio šehid hadži Kasem Solejmani. Šehid Sulejmani je zaista bio velika podrška otporu u cijeloj regiji.

U nastavku je rekao: Šaljem pozdrave dragoj iračkoj naciji, autoritetu ove nacije, rukovodstvu, Narodnim mobilizacijskim snagama, svim oružanim snagama i svim slojevima i grupama iračke nacije, jer su uspjeli protjerati američkog okupatora iz Iraka i, svojim žrtvama, postojanošću i kontinuiranim naporima, uspjeli su protjerati američkog tiranina iz časnog, herojskog i otpornog Iraka; Iraka koji je odigrao važnu ulogu u stvaranju dostojanstva i važnu ulogu u uništavanju ISIL-a.

Dodao je: Stoga je iračka nacija, hvala Bogu, sposobna protjerati bilo kojeg okupatora sa svog tla, bilo da je takfirijski, arogantni ili kolonijalni, kako bi Irak ostao nezavisan, voljen i snažan.

Naglašavajući da ćemo svojim očima vidimo oslobođenje južnog Libana, rekao je: Izrael ne može zauvijek ostati na jugu, a otpor je svojom upornošću stvorio mit. Rješenje počinje ponižavajućim odlaskom cionističkog neprijatelja i Amerike, koji svom snagom podržavaju agresiju na našu regiju.

Šejh Naim Qassem dodao je: Molim Svemogućeg Boga da Palestince na okupiranim teritorijama, Gazi, Zapadnoj obali i Jerusalemu uzdigne na najviše nivoe i oslobodi ih.

Dodao je: Žrtva ove nacije je bila velika, a nepravda koju su Izrael, Amerika i Zapad počinili je neviđena, ali uz čast i žrtvu ove nacije, pobjeda je sigurna. Rat ima različite faze, ali posljednja faza pripada vlasnicima zemlje i pravu; onima koji su išli putem mudžahedina i šehida.

Generalni sekretar Hezbollaha je naglasio: Spremni smo sarađivati ​​po pitanju unutrašnjih pitanja Libana, ali ne prihvatamo strane diktate. Spremni smo sarađivati ​​po pitanju monopola na oružje, ekonomije, radnih mjesta, suživota i imovine deponenata, u okviru postojećih pravnih institucija. Ali ta saradnja će biti bez američkih i neameričkih mandatnih diktata.

..................