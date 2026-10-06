Skriveni cilj Washingtona u povlačenju iz Iraka; slabljenje osovine otpora!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), neke analize u vezi s povlačenjem SAD-a iz Iraka naglašavaju da pritiskom na ovu zemlju da razoruža grupe otpora, Washington nastoji neutralizirati svoju prvu liniju obrane i pripremiti bojno polje za moguću totalnu konfrontaciju s Teheranom.

Prema analizi koju je objavila web stranica Asia Times, ovaj strateški potez nosi dvije opasnosti; Ili će Irak biti predat dugoročnoj stranoj dominaciji, ili će regija biti podijeljena na zaraćene frakcije. Stoga je prerano slaviti povlačenje SAD-a iz Iraka, jer je prava bitka za budućnost Bliskog istoka tek počela u novom obliku.

Izvještaj objašnjava: Stvarnost i velika strategija koja stoji iza ovog povlačenja zahtijevaju pažljivo ispitivanje i analizu. Odlazak borbenih snaga ne znači kraj američkog utjecaja, već prelazak na sofisticiraniju i precizniju fazu ratovanja. Cilj nije direktno okupiranje teritorije, već iskorištavanje političkih struktura i dominacija nad finansijskom i međunarodnom infrastrukturom od koje ovisi iračka ekonomija.

Asia Times je dodao: Da bismo razumjeli Irak danas, moramo ići dalje od površnih proslava nacionalnog suvereniteta i ispitati strukturnu dinamiku koja i dalje oblikuje sudbinu regije.

Glavni strateški cilj SAD-a nakon povlačenja su grupe koje čine okosnicu osovine otpora u Iraku, a njihov otpor ostaje odvraćajući faktor za američku hegemoniju u regiji.

Izvještaj napominje: Povlačenjem konvencionalnih vojnih snaga, Washington nastoji eliminirati glavni razlog postojanja ovih grupa. Logika je jednostavna: ako strani okupator ode, nestaje i razlog za otpor. SAD također žele stvoriti novi narativ u kojem se ove grupe više ne smatraju oslobodilačkim snagama koje se opiru okupaciji, već snagama koje osporavaju irački suverenitet.

Ova promjena u narativu je ključna jer omogućava Washingtonu da izvrši pritisak na iračku vladu da razoruža otpor, tvrdeći da je cilj provođenje zakona i monopolizacija oružja u rukama države. Ako SAD mogu predstaviti ove grupe kao prepreke stabilnosti, a ne kao garante nacionalne sigurnosti, mogu ih politički i ekonomski izolirati i neutralizirati njihovu moć odvraćanja bez ispaljenog metka. To je cilj koji Washington teži pretvarajući se da se povlači.