Trumpova jadna popularnost; poziv na buđenje republikancima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema najnovijem istraživanju Reuters-Ipsos, zadovoljstvo Amerikanaca učinkom američkog predsjednika Donalda Trumpa ostaje na najnižem nivou njegove političke karijere; situacija koja je, uz pad podrške republikancima, posebno među hispanskim biračima, izazvala zabrinutost u vezi s kongresnim izborima.

Anketa, provedena širom zemlje tokom šest dana, pokazala je da samo 32 posto Amerikanaca odobrava Trumpov učinak, što je nepromijenjeno u odnosu na septembarsku anketu i najniži nivo njegovog predsjedničkog mandata.

Pad Trumpovog rejtinga odobravanja najupečatljiviji je među Hispanoamerikancima. Samo 24 posto ove grupe odobrava predsjednikov učinak, u poređenju sa skoro polovinom glasova Hispanoamerikanaca koje je Trump osvojio na predsjedničkim izborima 2024. godine.

Anketa također pokazuje sve veći jaz između demokrata i republikanaca. Sveukupno, 44 ​​posto ispitanika favorizira demokrate, a 37 posto republikance. Jaz je još veći među nezavisnim biračima, gdje 37 posto naginje demokratama, a samo 21 posto republikancima.

Politička podjela je još dublja među Hispanoamerikancima. Samo 26 posto registrovanih birača u ovoj grupi reklo je da planira glasati za republikance na kongresnim izborima, dok 52 posto podržava demokrate, što je prednost od 26 bodova koja je najveća zabilježena otkako je Trump preuzeo dužnost.

Rezultati dolaze u trenutku kada su rastući troškovi života i inflacija, uključujući ekonomske posljedice rata u Iranu, postali glavni faktori javnog nezadovoljstva. Predstojeći kongresni izbori će također odrediti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom u posljednje dvije godine Trumpovog predsjedništva.

Anketa Reutersa i Ipsosa provedena na 4.506 odraslih Amerikanaca provedena je online i ima marginu greške od oko 2 procentna poena.