Sedmi dio: Moralni savjeti vođe Islamske revolucije

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (a.s) - ABNA: U prethodnim odjeljcima ovog članka razmatrani su različiti aspekti ličnosti i životopisa ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija, vođe Islamske revolucije Irana. U ovom članku predstavljeni su neki od njegovih savjeta o ličnim, porodičnim i društvenim pitanjima.

Poštivanje nepogrešivih Imama, a.s.

Posebno poštovanje ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija prema Ehlul-Bejtu, a.s, jedna je od njegovih izvanrednih karakteristika, kako neki od njegovih učenika kažu o tome: "Njegovo poštovanje prema Ehlul-Bejtu je posebna. Na primjer, prilikom izgovora hadisa, svaki put kada bi se ponovilo ime nekog nepogrešivog Imama, a.s, on je obavezno donosio selam. Ako bi se u hadisu blagoslovljeno ime Imama ili zamjenica koja se odnosi na njega ponovila nekoliko puta, profesor bi svaki put izgovarao selam "Mir neka je s njim". Ova pažnja prema detaljima i odanost časti Ehlul-Bejta, a.s, također su vidljivi u njegovim porukama i spisima."

Neki od njegovih učenika kažu: „Naglašavao je neophodnost uspostavljanja bliskog odnosa i iskrene veze sa svim članovima Ehli-bejta, a.s, i savjetovao je da se ne zanemaruju neki od njegovih članova. Na primjer, predložio je da dio naših ibadeta nakon namaza poklonimo duši Imama Dževada, a.s, kako bi se uspostavila ta duhovna veza.“

Obavljanje djela u ime Ehli-bejta, a.s.

Jedan od njegovih učenika, koji je prisustvovao njegovim časovima više od 20 godina, kaže o njegovim savjetima o duhovnim pitanjima: „Govorio bi: Odmah nakon obavljanja djela i prije nego što se pokvari, zamotajte ga u poklon i, na primjer, poklonite ga Božijem Poslaniku, a.s. Kroz ovaj poklon koji dajemo, oni nam daju nešto (nagradu), zatim ga ponovo zamotate i date Božijem Poslaniku, a.s, koji nam zauzvrat da nešto drugo, ponovo ga zamotajte itd. To čini naša djela beskonačnima.“

Druga manifestacija ovog bihevioralnog pristupa ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija može se vidjeti u njegovom savjetu za imenovanje djece, prije rođenja i tokom trudnoće: „Brzo mu dajte ime i povjerite ga onome ko će nositi njegovo ime. Učinite to s namjerom nekoliko nepogrešivih, na primjer, ako ga nazovete Muhammed, učinite to po četiri nepogrešiva člana Ehli-Bejta koji nose ime Muhammed, a ako ga nazovete Hasan, učinite to po dvojici nepogrešivih koji nose ime Hasan.“

Također je u drugom savjetu rekao: „Činite djela u ime djece koja još nisu odrasla, na primjer, klanjajte noćni namaz u ime svog djeteta, to će imati utjecaja na njega.“

Pažnja prema perzijskom jeziku

Jedna od karakteristika ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija je njegova pažnja prema perzijskom jeziku u razgovorima i konverzacijama. Jedan od njegovih učenika je o ovoj njegovoj karakteristici rekao: "Insistirao je na tome da govori perzijski i izbjegava strane riječi. Neki od njegovih bivših učenika su također rekli: "Ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei je vrlo osjetljiv na poštivanje iransko-islamske kulture i vrlo osjetljiv na korištenje iransko-islamskih riječi!

Izvori:

Intervju sa hudžetul-islamom Rafieijem, profesorom u Teološkoj školi u Komu i učenikom ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija

Intervju sa hudžetul-islamom Rezom Aliabadijem, učenikom ajetullaha sejjida Modžtabe Huseinija Hameneija

Seyyed Ali Asghar Hosseini/ABNA News Agency