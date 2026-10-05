Starješine u Taizu sastale se u znak podrške Ansarallahu i potvrde javne amnestije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), danas je, u ponedjeljak, održan sastanak šejhova, starješina i ličnosti pokrajine Taiz na kojem su odbacili vojne poteze Saudijske Arabije, podržali jednačinu "opsada protiv opsade", čestitali operacije oružanih snaga i odobrili uredbu o općoj amnestiji.

Učesnici sastanka ponovili su svoj stav o odbacivanju saudijskih poteza i napora da se stvore podjela u nacionalnim redovima, te naglasili svoju podršku jemenskim oružanim snagama u suprotstavljanju agresiji i podršci naporima za oslobađanje različitih područja provincije, osiguranje puteva i zaštitu građana.

Sudija Ahmed Al-Massawi, guverner Taiza, naglasio je na sastanku: Ova pokrajina je zemlja ratnika koji su prihvatili svjetlo islama i usprotivili se britanskoj okupaciji.

Izjavio je da oružane snage, u saradnji sa starješinama pokrajine, rade na osiguranju puteva, olakšavanju kretanja građana i njihovoj zaštiti.

Al-Massawi je napomenuo da prisiljavanje saudijskih oficira da jučer napuste Al-Tarbu "nije bio prolazni događaj", već kraj niza intervencija i agresija protiv te pokrajine.

Šejh Afif al-Dhabhani, starješina u pokrajini Taiz, objavio je svoje protivljenje saudijskim potezima i naglasio da će narod Taiza stati protiv njih i neće dozvoliti podjelu u nacionalnim redovima.

Al-Dhabhani je rekao: Izjavljujemo svoje protivljenje potezima saudijskog neprijatelja i stati ćemo protiv njih i nećemo dozvoliti podjelu u nacionalnim redovima. Potvrđujemo jednačinu "opsada protiv opsade", čestitamo našim oružanim snagama na njihovim pobjedama i naglašavamo da ćemo stajati uz Taiz do oslobođenja različitih područja.

Šejh Mazen al-Numan, starješina u gradu Al-Shamaytin, rekao je: Održavanje ovog sastanka poklapa se s pobjedama oružanih snaga u bici koju smatra svetom i odlučujućom za odbranu jemenske nacije.

Al-Numan je objasnio: Narod pokrajina ne cilja nijedno dijete nacije niti prava bilo koje stranke, a trenutni pokret se provodi u okviru odbrane njihovih prava.

Izjavio je: „Ljudi u pokrajini pokušali su držati Taiz podalje od razaranja saudijske agresije. Ali svi su bili meta. Veliki broj ljudi je ubijen, a infrastruktura provincije je oštećena. Ova situacija je produbila ljudsku patnju.“

Na kraju sastanka, šejhovi, starješine i ličnosti pokrajine Taiz, u svojoj završnoj izjavi, najavili su svoje čvrsto protivljenje pokretima saudijskog neprijatelja i njegovih plaćenika u Taizu i okolini.

U izjavi su pohvaljene pobjede oružanih snaga u protjerivanju saudijskih pokreta i čišćenju područja od plaćenika. Također je pohvaljena herojska uloga oružanih snaga u osiguravanju sigurnosti zajednice, podršci stanovnicima, zaštiti njihove imovine i uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti.

Učesnici su izrazili svoje odobravanje jednadžbe „opsada protiv opsade i eskalacija protiv eskalacije“ protiv saudijskog neprijatelja, smatrajući legitimnim pravom braniti opkoljeni jemenski narod.

U izjavi je također podržan dekret o općoj amnestiji koji je najavio Mahdi al-Mashat. Učesnici su odluku opisali kao mudru i rekli da proizlazi iz brige vlade da spriječi krvoproliće u Jemenu i ujedini redove.