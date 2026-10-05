Somaliland traži od Izraela da rasporedi sisteme protivvazdušne odbrane

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), zvaničnici u regiji Somaliland zatražili su od okupacionog režima da regiji obezbijedi napredne sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući borbene avione F-16 i dronove.

Mohamed Osman Fadel, viši savjetnik za vanjske poslove predsjednika Somalilanda, rekao je za Middle East Eye da Hargeisi trebaju sistemi protivvazdušne odbrane i da je zatražila izraelsku podršku kako bi se suprotstavila "turskoj vojnoj ekspanziji" zajedno sa somalskom saveznom vladom.

U izvještaju se dodaje da brojni zvaničnici i analitičari u Hargeisi vide jačanje sigurnosnih veza sa cionističkim režimom kao sredstvo za uravnoteženje protiv rastućeg utjecaja Turske u Somaliji. Međutim, pitanje zahtjeva za odbrambenim sistemima i dalje se zasniva na izjavama zvaničnika Somalilenda, a okupacioni režim još nije izdao nikakvo službeno saopštenje o pristanku da obezbijedi ove sisteme regiji.

Nasuprot tome, somalijski predsjednik Hassan Sheikh Mohamud naglasio je da njegova zemlja ni pod kojim okolnostima neće prihvatiti prisustvo Izraela na somalijskom tlu i da će se Mogadišu protiviti bilo kakvim izraelskim vojnim aranžmanima u Somalilendu.

Izjavio je da Izrael planira uspostaviti pomorsku bazu u gradu Berbera i koristiti gradski aerodrom. Dodao je da strateška lokacija Berbere u Adenskom zaljevu omogućava Izraelu da se približi regiji Perzijskog zaljeva i Iranu.

Somalijski predsjednik je također rekao da se i stanovnici Somalilenda protive prisustvu okupacionog režima i naglasio da će se njegova vlada suprotstaviti svakom pokušaju uvlačenja Somalije u sukobe "Bliskog istoka".