Austrijski kardinal kritikuje zabranu hidžaba u školama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kardinal Christoph Schönborn, penzionisani bečki nadbiskup, još jednom je branio svoj stav protivljenja zabrani hidžaba za djevojčice mlađe od 14 godina u austrijskim školama, rekavši da bi vlada trebala imati što manje miješanja u ovo pitanje.

U intervjuu za list "Heute" o tome da li je hidžab osmogodišnje djevojčice rezultat vjerske slobode ili porodične prisile, Schönborn je rekao da vladi ili nastavnicima nije lako da utvrde ovo pitanje. Naglasio je važnost poštovanja vjerskih izbora i tradicija porodica, misleći na djecu u jevrejskim porodicama koja nose kipe ili kršćansku djecu koja prisustvuju vjerskim obredima.

Kritizirajući opštu zabranu vjerskih simbola, kardinal je također naveo francuski model, rekavši da takav pristup ne smatra prikladnim. Umjesto zabrane vjerskih simbola, rekao je, treba naglasiti "međusobno poštovanje" među sljedbenicima religija. Schönborn je također rekao da se kršćani ne mogu uvijek smatrati savršenim modelima tolerancije, dok se od muslimana u tom pogledu očekuje više.

Schönborn je također predvidio da bi zabrana hidžaba za djevojčice mlađe od 14 godina u austrijskim školama na kraju mogla biti preispitana od strane ustavnog suda zemlje. U drugom dijelu razgovora o demografskom sastavu bečkih škola, rekao je da je udio muslimanske djece u osnovnim i obaveznim školama u glavnom gradu dostigao oko 42 posto, te je to pripisao razlikama u demografskim trendovima i porastu broja ljudi koji napuštaju Katoličku crkvu.

Crkveni zvaničnik se također složio da nastavi s postavljanjem križeva u javnim zgradama poput škola i bolnica. Smatrao je da islam i kršćanstvo dijele neke moralne principe i rekao da su vjerovanje u Boga, ljudska odgovornost za činjenje dobrih djela i vjerovanje u život poslije smrti među zajedničkim karakteristikama dvije religije. Schönborn je naglasio da će se ljudi u konačnici ocjenjivati ​​na osnovu svojih dobrih djela.

U drugom dijelu svog govora o ulozi religije u politici, kardinal Schönborn smatrao je da je korištenje vjerskih koncepata i stihova od strane stranaka njihovo pravo, ali je naglasio da vrijednost političkog govora treba vidjeti i u postupcima pojedinaca i stranaka. Također je o dešavanjima u Katoličkoj crkvi rekao da Evropa gubi svoje mjesto u globalnoj crkvi, te je na kraju, osvrćući se na tekuće ratove, izrazio nadu da će politički zvaničnici ozbiljno shvatiti svoju odgovornost i poduzeti mjere za okončanje ratova.