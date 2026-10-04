Konferencija na temu "Islam i muslimani u Grčkoj od 14. stoljeća do danas" u Atini

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), konferencija "Islam i muslimani u Grčkoj od 14. stoljeća do danas: Pojedinci, grupe, prostori i institucije" održat će se 15. i 16. oktobra 2026. godine u Francuskoj školi u Atini i ispitat će historiju prisustva muslimana na grčkim zemljama tokom nekoliko stotina godina i razvoj događaja u islamskim zajednicama ove zemlje.

Ovaj naučni događaj, kojem prisustvuju istraživači i univerzitetski profesori, razmatrat će teme od formiranja ranih muslimanskih zajednica i njihove situacije tokom osmanskog perioda do događaja nakon formiranja grčke nacionalne države i izazova muslimanskih manjina u savremenom dobu.

Prema programu konferencije, prvog dana će se razmatrati teme poput života muslimanskih zajednica na grčkim zemljama, intelektualnog i vjerskog života muslimana, situacije muslimana tokom osmanskog perioda, te historijskog, društvenog i političkog razvoja ovih zajednica tokom osmanskog perioda i nakon njega.

Drugi dan ovog sastanka bit će posvećen izazovima muslimanskih manjina nakon osmanskog perioda, a bit će razmotrene teme poput situacije islama u Grčkoj tokom ere nacionalizma, politike prema manjinama, uloge države, grčko-turskih odnosa, aktivnosti muslimana i lokalnih vođa, te mreža svetih mjesta i islamskih institucija.

Sveukupno, ova konferencija pokušava ispitati, iz historijske i savremene perspektive, historiju prisustva muslimana u Grčkoj, njihovo mjesto u društvenom i političkom razvoju zemlje, te status prostora i institucija povezanih s muslimanskim zajednicama od 14. stoljeća do danas.